Рух – Колос 1:1

Голы: Слюбик, 56 – Цуриков, 34.

Завершилась субботняя программа 4-го тура чемпионата Украины 2023-2024. Последним состоялся матч во Львове, где местный Рух принимал ковалевский Колос, пишет 24 канал.

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Турнирная таблица сложилась так, что после трех туров именно эти команды оказались в лидерах. Подопечные Пономарева выиграли все три стартовые встречи, причем против непростых соперников – Зари, Ворсклы и Полесья.

Колос стартовал с нулевой ничьей против Оболони, после чего с одинаковым счетом (2:0) переиграл Черноморец и Верес. При этом подопечные Вишняка оставались единственной командой в УПЛ, которая еще не пропускала.

Матч во Львове проходил под диктовку Руха, но и гости неплохо огрызались и смогли забить первыми. Подачу от Ориховского головой точно замкнул Цуриков.

Видео гола Цурикова:

Отыграться хозяев "Арены Львов" смогли в начале второго тайма. Гол получился похожим на мяч Цурикова, но пришел с углового. Центрбек Руха Слюбик смог точно запереть подачу из корнера.

Видео гола Слюбика:

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В завершающей фазе игры львовяне были ближе к победе, впрочем, финальный свисток зафиксировал ничью. Колос даже доигрывал в меньшинстве из-за противоречивого изъятия Золотова за грубый подкат.

Команды остаются на 1-2 местах, но по итогам тура Колос могут обойти Шахтер, Динамо, Кривбасс и Черноморец. Через неделю обе команды ждут домашние сражения с грандами. Ковалевцы будут принимать Шахтер, а львовяне будут противостоять Днепру-1.