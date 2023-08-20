Кривбасс – Шахтер 3:3

Голы: Хомченовский, 24, Кожушко, 44, Бескоровайный, 64 - Кащук, 8, Криськив, 18, 43.

В УПЛ подошел к завершению 4-й тур сезона 2023-2024. Последняя игра уик-энда прошла в Кривом Роге, где местный Кривбасс принимал действующего чемпиона Шахтер, пишет 24 канал.

По теме Позорная защита Киева: Черноморец сенсационно бьет Динамо в горячем матче УПЛ – видеообзор

Команда Вернидуба всего на один балл отставала от "горняков", ведь обе команды стартовали с двух побед в трех играх. Патрик ван Леувен вернул в стартовый состав Артема Бондаренко, отбывавшего дисквалификацию за изъятие.

Божественный первый тайм

Первый тайм показался очень горячим, к перерыву команды на двоих забили 5 голов. Открыл счет Алексей Кащук, оказавшийся в нужном месте после неплохого прострела Зубкова. Для вингера это дебютный гол за Шахтер.

Уже через 10 минут счет удвоил Дмитрий Крыськив, который красиво обыгрался в стенку с Сиканом и точно пробил с линии площадки. Еще до перерыва Криськив оформил дубль после грубой ошибки Клищука и паса Бондаренко.

Правда, между этими голами отличился Хомченовский, точно пробивший с паса Дибанго. А перед перерывом счет смог сократить Кожушко. Олегу удалось запереть еще один красивый ассист от Дибанго.

Читайте также Последствия провала: Александр Кучер покинул Днепр-1 в преддверии старта в Лиге конференций

Эмоции берут верх

После такого огненного первого тайма команды немного успокоились после перерыва. Впрочем, криворожцы не сдались и смогли восстановить паритет в середине тайма. Бескоровайный выиграл второй этаж у соперника и точно замкнул подачу Задераки с фланга.

Шахтер ожидаемо бросился отыгрываться, а за 15 минут до конца основного времени Кривбасс остался в меньшинстве. Дмитрий Хомченовский полетел на Назарину прямой ногой в колено и увидел перед собой красный свет.

Впрочем, впоследствии составы выровнял Бондаренко. Хавбек наступил сзади на ахилл Дибанго и уже второй раз за четыре игры заработал удаление. Шахтер продолжал контролировать игру, но эти атаки уже не были столь острыми.

Вторая осечка Шахтера

А за минуту до финиша еще и Чигринский оформил две желтые и заранее ушел с поля. Таким образом, дончане уже второй раз теряют очки в УПЛ и остаются четвертыми в двух баллах от лидера Руха.

Стоит знать Начало выхода из кризиса: Ворскла одержала первую победу в УПЛ, несмотря на дикий привоз – видео

Кривбасс же идет шестым, сохраняя отставание от "горняков" в один балл. Через неделю Шахтер сыграет против Колоса, тогда как команду Вернидуба ожидает выезд в Оболонь.

Видеообзор матча Кривбасс – Шахтер: