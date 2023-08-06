Скандальная осечка Шахтера и голевая феерия Ярмоленко: итоги 2 тура УПЛ и турнирная таблица
Шахтер и Заря расстроили своих фанатов после неудачного старта сезона. В лидеры же выбилось Динамо и две команды. Рассказываем о главных моментах второго тура чемпионата Украины.
Результативный тур
В чемпионате Украины по футболу 2023-2024 отыграли второй тур. В отличие от стартового, этот получился полным, ведь были сыграны все восемь матчей, пишет 24 канал.
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В восьми встречах уикенда было забито 26 голов. Это в среднем 3,25 мяча за матч, что является высоким показателем. Все результаты второго тура выглядят следующим образом:
- Верес – Шахтер 1:1
- Оболонь – Динамо 2:4
- Минай – ЛНЗ 0:3
- Александрия – Металлист 1925 1:0
- Днепр-1 – Полесье 2:1
- Заря – Кривбасс 1:3
- Колос – Черноморец 2:0
- Рух – Ворскла 4:1
Основные моменты 2 тура
Самой громкой неожиданностью стала потеря очков от Шахтера. Команда Патрика ван Леувена расписала ничью на поле Вереса. При этом гол дончан вызвал громкий скандал, а в УАФ признали его нелегитимность.
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Продолжает проваливаться Заря. В стартовой игре луганчане уступили Движению, а теперь "бело-черные" не смогли взять хоть бал против Кривбасса. При этом подопечные Лалатовича снова первыми открыли счет.
Динамо выдало веселое дерби против Оболони. Команды забили на двоих шесть голов, а Андрей Ярмоленко отличился первыми двумя мячами по возвращении в УПЛ.
Видеообзор матча Оболонь – Динамо:
Киевляне возглавили таблицу на пару с Рухом и Александрией. Львовяне уничтожили Ворсклу, которая выглядит прибитой после вылета из еврокубков. В свою очередь подопечные Ротаня снова победили минимально, на этот раз – Металлист 1925 года.
Наиболее интригующим матчем тура следует назвать встречу Днепра-1 и Полесья. Команда Александра Кучера у большинства должна была уверенно побеждать новичка, но пропустил в конце с пенальти. Впрочем, дальний выстрел Бабенко подарил днепрянам три очка.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|8-3
|6
|2
|Рух
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|3
|Александрия
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|4
|Колос
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|5
|Шахтер
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|6
|Кривбасс
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|7
|Полесье
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|8
|ЛНЗ
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|9
|Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|10
|Черноморец
|1
|1
|0
|1
|2-2
|3
|11
|Оболонь
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|12
|Верес
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|13
|Металлист 1925
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|14
|Заря
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|15
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|16
|Минай
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
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Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Юрий Климчук (Рух) – 3
- Владислав Ванат (Динамо) – 3
- Виталий Буяльский (Динамо) – 2
- Николай Матвиенко (Шахтер) – 2
- Артем Шулянский (Александрия) – 2
- Андрей Ярмоленко (Динамо) – 2
Расписание 3 тура чемпионата Украины
- 12 августа (суббота), 15:00. Черноморец – Оболонь
- 12 августа (суббота), 17:00. Полесье – Рух
- 12 августа (суббота), 17:00. Колос – Верес
- 13 августа (воскресенье), 13:00. Минай – Днепр-1
- 13 августа (воскресенье), 15:00. Ворскла – Заря
- 13 августа (воскресенье), 17:00. Кривбасс – ЛНЗ
- 13 августа (воскресенье), 19:00. Динамо – Металлист 1925
- 14 августа (понедельник), 17:00. Шахтер – Александрия