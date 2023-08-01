В чемпионате Украины по футболу прошел стартовый тур сезона 2023-2024. Он получился неполным, ведь из-за участия Днепра-1 и Ворсклы в еврокубках их очную встречу перенесли.

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Тем не менее, в семи матчах было забито 16 голов, что является средней результативностью. Среди них были как рабочие голы, так и красивые взятия ворот. 24 канал предлагает свою топ-пятерку мячей тура.

5. Богдан Бойчук (ЛНЗ – Черноморец)

Вингер одесситов приложился к обоим забитым головам в ворота черкасского оппонента, оформив гол+пасс. Отметим именно взятие ворот от Богдана, который вовремя откликнулся на выверенную подачу Козика, опередил соперника и пробил Самойленко.

Видео гола Бойчука – с 04:29:

4. Бен Макуана (Верес – Полесье)

Гол конголезца стал не только дебютным для самого форварда, но и первым для Полесья в УПЛ. Уже на второй минуте Макуана откликнулся на тонкий пас Танковского и легким, но вовремя переиграл кипера ровенцев.

Видео гола Макуана – с 00:32:

3. Владислав Ванат (Динамо – Минай)

Нападающий сборной Украины с первого тура возглавил гонку бомбардиров, забив дубль в ворота закарпатцев. В рейтинг попадает его второй гол, где Владислав обводным завершил красивую комбинацию киевлян в пас.

Видео второго гола Ваната:

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2. Юрий Климчук (Рух – Заря)

Львовяне создали главную сенсацию тура благодаря победе над бронзовым призером УПЛ. Климчук сначала отдал ассист, а под занавес игры забил мощным ударом из-за пределов штрафной. Мяч залетел в угол.

Видео гола Климчука:

1. Вадим Витенчук (Динамо – Минай)

Первенство в рейтинге достается опорнику Миная, сумевшему открыть счет в игре с Динамо уже на 4 минуте. Вадим подхватил мяч после обрезки от Биловара и сразу пробил метров с 35-ти. Бущан явно был не готов к такому и пропустил в ближнюю девятку.

Видео гола Витенчука: