Результативний тур

У чемпіонаті України з футболу 2023-2024 відіграли другий тур. На відміну від стартового, цей вийшов повним, адже були зіграні всі вісім матчів, пише 24 канал.

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У восьми зустрічах вікенду було забито аж 26 голів. Це в середньому 3,25 м'ячі за матч, що є високим показником. Всі результати другого туру виглядають наступним чином:

  • Верес – Шахтар 1:1
  • Оболонь – Динамо 2:4
  • Минай – ЛНЗ 0:3
  • Олександрія – Металіст 1925 1:0
  • Дніпро-1 – Полісся 2:1
  • Зоря – Кривбас 1:3
  • Колос – Чорноморець 2:0
  • Рух – Ворскла 4:1

Основні моменти 2 туру

Найгучнішою несподіванкою стала втрата очок від Шахтаря. Команда Патріка ван Леувена розписала нічию на полі Вереса. При цьому гол донеччан викликав гучний скандал, а в УАФ визнали його нелегітимність.

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Продовжує провалюватися Зоря. У стартовій грі луганці поступились Руху, а тепер "біло-чорні" не змогли взяти бодай бал проти Кривбаса. При цьому підопічні Лалатовича знову першими відкрили рахунок.

Натомість Динамо видало веселе дербі проти Оболоні. Команди забили на двох шість голів, а Андрій Ярмоленко відзначився першими двома м'ячами після повернення в УПЛ.

Відеоогляд матчу Оболонь – Динамо:

Кияни очолили таблицю на пару з Рухом та Олександрією. Львів'яни знищили Ворсклу, яка виглядає прибитою після вильоту з єврокубків. У свою чергу підопічні Ротаня знову перемогли мінімально, на цей раз – Металіст 1925.

Найбільш інтригуючим матчем туру варто назвати зустріч Дніпра-1 та Полісся. Команда Олександра Кучера у більшості мала впевнено перемагати новачка, але пропустив в кінці з пенальті. Втім дальній постріл Бабенка подарував дніпрянам три очки.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Динамо 2 2 0 0 8-3 6
2 Рух 2 2 0 0 6-2 6
3 Олександрія 2 2 0 0 2-0 6
4 Колос 2 1 1 0 2-0 4
5 Шахтар 2 1 1 0 3-2 4
6 Кривбас 2 1 0 1 3-2 3
7 Полісся 2 1 0 1 3-2 3
8 ЛНЗ 2 1 0 1 3-2 3
9 Дніпро-1 1 1 0 0 2-1 3
10 Чорноморець 1 1 0 1 2-2 3
11 Оболонь 2 0 1 1 2-4 1
12 Верес 2 0 1 1 1-3 1
13 Металіст 1925 2 0 0 2 1-3 0
14 Зоря 2 0 0 2 2-5 0
15 Ворскла 1 0 0 1 1-4 0
16 Минай 2 0 0 2 1-7 0

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Найкращі бомбардири УПЛ:

  1. Юрій Климчук (Рух) – 3
  2. Владислав Ванат (Динамо) – 3
  3. Віталій Буяльський (Динамо) – 2
  4. Микола Матвієнко (Шахтар) – 2
  5. Артем Шулянський (Олександрія) – 2
  6. Андрій Ярмоленко (Динамо) – 2

Розклад 3 туру чемпіонату України

  • 12 серпня (субота), 15:00. Чорноморець – Оболонь
  • 12 серпня (субота), 17:00. Полісся – Рух
  • 12 серпня (субота), 17:00. Колос – Верес
  • 13 серпня (неділя), 13:00. Минай – Дніпро-1
  • 13 серпня (неділя), 15:00. Ворскла – Зоря
  • 13 серпня (неділя), 17:00. Кривбас – ЛНЗ
  • 13 серпня (неділя), 19:00. Динамо – Металіст 1925
  • 14 серпня (понеділок), 17:00. Шахтар – Олександрія