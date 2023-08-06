Результативний тур
У чемпіонаті України з футболу 2023-2024 відіграли другий тур. На відміну від стартового, цей вийшов повним, адже були зіграні всі вісім матчів, пише 24 канал.
До теми Найкращі голи 1-го туру УПЛ: гармата по воротах Динамо та класна комбінація від Полісся – відео
У восьми зустрічах вікенду було забито аж 26 голів. Це в середньому 3,25 м'ячі за матч, що є високим показником. Всі результати другого туру виглядають наступним чином:
- Верес – Шахтар 1:1
- Оболонь – Динамо 2:4
- Минай – ЛНЗ 0:3
- Олександрія – Металіст 1925 1:0
- Дніпро-1 – Полісся 2:1
- Зоря – Кривбас 1:3
- Колос – Чорноморець 2:0
- Рух – Ворскла 4:1
Основні моменти 2 туру
Найгучнішою несподіванкою стала втрата очок від Шахтаря. Команда Патріка ван Леувена розписала нічию на полі Вереса. При цьому гол донеччан викликав гучний скандал, а в УАФ визнали його нелегітимність.
Варто знати Гол не мав бути зарахований: в Комітеті арбітрів УАФ роз'яснили скандальне взяття воріт Шахтарем
Продовжує провалюватися Зоря. У стартовій грі луганці поступились Руху, а тепер "біло-чорні" не змогли взяти бодай бал проти Кривбаса. При цьому підопічні Лалатовича знову першими відкрили рахунок.
Натомість Динамо видало веселе дербі проти Оболоні. Команди забили на двох шість голів, а Андрій Ярмоленко відзначився першими двома м'ячами після повернення в УПЛ.
Відеоогляд матчу Оболонь – Динамо:
Кияни очолили таблицю на пару з Рухом та Олександрією. Львів'яни знищили Ворсклу, яка виглядає прибитою після вильоту з єврокубків. У свою чергу підопічні Ротаня знову перемогли мінімально, на цей раз – Металіст 1925.
Найбільш інтригуючим матчем туру варто назвати зустріч Дніпра-1 та Полісся. Команда Олександра Кучера у більшості мала впевнено перемагати новачка, але пропустив в кінці з пенальті. Втім дальній постріл Бабенка подарував дніпрянам три очки.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|8-3
|6
|2
|Рух
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|3
|Олександрія
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|4
|Колос
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|5
|Шахтар
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|6
|Кривбас
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|7
|Полісся
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|8
|ЛНЗ
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|9
|Дніпро-1
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|10
|Чорноморець
|1
|1
|0
|1
|2-2
|3
|11
|Оболонь
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|12
|Верес
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|13
|Металіст 1925
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|14
|Зоря
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|15
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|16
|Минай
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Читайте також Ледь не облажались без Довбика: Дніпро-1 вириває перемогу в УПЛ завдяки крутій гарматі – відео
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Юрій Климчук (Рух) – 3
- Владислав Ванат (Динамо) – 3
- Віталій Буяльський (Динамо) – 2
- Микола Матвієнко (Шахтар) – 2
- Артем Шулянський (Олександрія) – 2
- Андрій Ярмоленко (Динамо) – 2
Розклад 3 туру чемпіонату України
- 12 серпня (субота), 15:00. Чорноморець – Оболонь
- 12 серпня (субота), 17:00. Полісся – Рух
- 12 серпня (субота), 17:00. Колос – Верес
- 13 серпня (неділя), 13:00. Минай – Дніпро-1
- 13 серпня (неділя), 15:00. Ворскла – Зоря
- 13 серпня (неділя), 17:00. Кривбас – ЛНЗ
- 13 серпня (неділя), 19:00. Динамо – Металіст 1925
- 14 серпня (понеділок), 17:00. Шахтар – Олександрія