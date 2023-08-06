Днепр-1 – Полесье 2:1

Голы: Пихаленок, 63, Бабенко, 90+1 – Янаков, 87 (пен)

На воскресенье, 6 августа, в УПЛ вынесены четыре матча 2 тура сезона 2023-2024. В первой встрече дня вицечемпион Украины Днепр-1 противостоял новичку турнира Полесью, пишет 24 канал.

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Для команды Кучера это был первый матч в турнире, ведь стартовую игру против Ворсклы перенесли из-за участия обеих команд в еврокубках. Полесье же начало сезон. В первом туре житомирцы уверенно обыграли Верес (2:0).

Перед игрой днепряне остались без своего главного бомбардира. Лучший голеадор УПЛ в прошлом сезоне Артем Довбик официально перебрался в Жирону. Так что в отчетной игре на острие атак Днепра-1 вышел вингер Третьяков.

Игра под контролем днепрян

Подопечным Кучера предсказывали проблемы в матче против амбициозного новичка УПЛ. Впрочем, днепряне уверенно контролировали игру и изредка давали житомирцам создавать опасность у своих ворот.

Основные моменты номинальные хозяева создали во втором тайме, а открыть счет днепряне смогли всего на 63 минуте. Бланко продавил соперника на фланге и прострелил в Рубчинского.

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Валентин сбросил под удар Пихаленку, который взлету поразил ворота Кудрика. Наставник Полесья попытался освежить игру более быстрыми игроками. На поле появились Крушинский, Янаков и Назаренко, только недавно перебравшийся в клуб как раз из Днепра-1.

Полесье почти схватило удачу за хвост

У гостей этих шансов почти не было, но все же удача повернулась лицом к дебютанту УПЛ. После удара Янакова со стандарта рукой в собственной площадке сыграл Когут. Сам Денис и пробил точно с отметки.

Казалось, что Днепр-1 уже потерял очки в по сути выигранном матче, но против был Бабенко. Опорник хозяев уже в компенсированное время приложился к мячу из-за пределов площадки и Кудрик не успел среагировать на выстрел.

Видеообзор матча Днепр-1 – Полесье:

Таким образом, Днепр-1 вырывает победу в стартовой игре УПЛ и настигает собственное Полесье, а также Черноморец, Движение и ЛНЗ в середине таблицы. Уже в четверг команде Кучера ждет битва в Лиге Европы против Славии.

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Она пройдет в Праге. А между матчами с чехами днепряне сыграют встречу УПЛ против Миная. Полесья же в следующем туре ждет домашняя игра против Руха.