Результативный тур

В чемпионате Украины по футболу 2023-2024 отыграли второй тур. В отличие от стартового, этот получился полным, ведь были сыграны все восемь матчей, пишет 24 канал.

По теме Лучшие голы 1-го тура УПЛ: пушка по воротам Динамо и классная комбинация от Полесья – видео

В восьми встречах уикенда было забито 26 голов. Это в среднем 3,25 мяча за матч, что является высоким показателем. Все результаты второго тура выглядят следующим образом:

Верес – Шахтер 1:1

Оболонь – Динамо 2:4

Минай – ЛНЗ 0:3

Александрия – Металлист 1925 1:0

Днепр-1 – Полесье 2:1

Заря – Кривбасс 1:3

Колос – Черноморец 2:0

Рух – Ворскла 4:1

Основные моменты 2 тура

Самой громкой неожиданностью стала потеря очков от Шахтера. Команда Патрика ван Леувена расписала ничью на поле Вереса. При этом гол дончан вызвал громкий скандал, а в УАФ признали его нелегитимность.

Стоит знать Гол не должен быть засчитан: в Комитете арбитров УАФ разъяснили скандальное взятие ворот Шахтером

Продолжает проваливаться Заря. В стартовой игре луганчане уступили Движению, а теперь "бело-черные" не смогли взять хоть бал против Кривбасса. При этом подопечные Лалатовича снова первыми открыли счет.

Динамо выдало веселое дерби против Оболони. Команды забили на двоих шесть голов, а Андрей Ярмоленко отличился первыми двумя мячами по возвращении в УПЛ.

Видеообзор матча Оболонь – Динамо:

Киевляне возглавили таблицу на пару с Рухом и Александрией. Львовяне уничтожили Ворсклу, которая выглядит прибитой после вылета из еврокубков. В свою очередь подопечные Ротаня снова победили минимально, на этот раз – Металлист 1925 года.

Наиболее интригующим матчем тура следует назвать встречу Днепра-1 и Полесья. Команда Александра Кучера у большинства должна была уверенно побеждать новичка, но пропустил в конце с пенальти. Впрочем, дальний выстрел Бабенко подарил днепрянам три очка.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Динамо 2 2 0 0 8-3 6 2 Рух 2 2 0 0 6-2 6 3 Александрия 2 2 0 0 2-0 6 4 Колос 2 1 1 0 2-0 4 5 Шахтер 2 1 1 0 3-2 4 6 Кривбасс 2 1 0 1 3-2 3 7 Полесье 2 1 0 1 3-2 3 8 ЛНЗ 2 1 0 1 3-2 3 9 Днепр-1 1 1 0 0 2-1 3 10 Черноморец 1 1 0 1 2-2 3 11 Оболонь 2 0 1 1 2-4 1 12 Верес 2 0 1 1 1-3 1 13 Металлист 1925 2 0 0 2 1-3 0 14 Заря 2 0 0 2 2-5 0 15 Ворскла 1 0 0 1 1-4 0 16 Минай 2 0 0 2 1-7 0

Читайте также Едва не облажались без Довбика: Днепр-1 вырывает победу в УПЛ благодаря крутой пушке – видео

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Юрий Климчук (Рух) – 3 Владислав Ванат (Динамо) – 3 Виталий Буяльский (Динамо) – 2 Николай Матвиенко (Шахтер) – 2 Артем Шулянский (Александрия) – 2 Андрей Ярмоленко (Динамо) – 2

Расписание 3 тура чемпионата Украины