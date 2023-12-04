Поражение Днепра-1, осечка Полесья и провал Черноморца: как выглядит таблица УПЛ после 16 тура

4 декабря 2023, 22:14
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Днепр-1 неожиданно уступил середняку чемпионата, а Шахтер одержал уверенную победу. Вашему вниманию – самые интересные моменты тура УПЛ!

Потеря очков от лидера

В чемпионате Украины сезона 2023-2024 подошел к концу почти весь 16 тур УПЛ. Уик-єнд должен был выйти полным, но из-за воздушной тревоги Минай и Динамо не смогли отыграть свою встречу, пишет 24 канал.

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В семи матчах тура команды забили 14 голов, то есть в среднем 2 мяча за матч. Это не очень большой показатель, только одна игра подарила больше трех мячей. Все результаты тура следующие:

  • Полесье – Верес 1:1
  • Колос – Оболонь 0:0
  • Кривбасс – Александрия 2:1
  • Днепр-1 – Ворскла 1:2
  • Черноморец – ЛНЗ 1:3
  • Шахтер – Металлист 1925 2:0
  • Заря – Рух 0:0

Основные моменты 16 тура

Топ-сенсацией уик-энда стало неожиданное поражение Днепра-1. Команда Юрия Максимова умудрилась дома уступить Ворскли, которую чуть больше месяца назад обыграла в Полтаве.

Осечкой днепрян воспользовался Кривбасс. Подопечные Юрия Вернидуба одержали волевую победу над Александрией и вернулись на первое место.

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Могло сравниться с Днепром-1 по очкам Полесья, но команда Юрия Калитвинцева упустила победу над аутсайдером Вересом. А вот Шахтер комфортно обыграл Металлист 1925 года.

Именно "горняки" на пару из Динамо являются лидерами УПЛ по утраченным очкам. Продолжает тонуть Заря, не смогшая выиграть в четвертом матче УПЛ подряд. На этот раз луганчане расписали ничью с Рухом.

Так же продолжает разочаровывать Черноморец. Подопечные Романа Григорчука уступили новичку элиты ЛНЗ и для одесситов это уже четвертое поражение подряд.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Кривбасс 16 10 3 3 29-15 33
2 Днепр-1 15 10 3 3 25-15 33
3 Полесье 16 9 4 3 23-11 31
4 Шахтер 14 8 4 2 24-13 28
5 Рух 16 6 7 3 24-18 25
6 Динамо 12 7 1 4 27-16 22
7 Ворскла 16 6 4 6 17-24 22
8 Колос 15 4 9 2 11-9 21
9 ЛНЗ 16 5 5 6 17-18 20
10 Черноморец 15 6 1 8 24-24 19
11 Металлист 1925 15 4 3 8 15-21 15
12 Оболонь 15 3 5 7 10-20 14
13 Александрия 15 3 4 8 9-20 13
14 Верес 15 2 6 7 15-24 12
15 Заря 13 2 5 6 13-17 11
16 Минай 15 0 6 9 6-24 6

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

  1. Виталий Буяльский (Динамо) – 6
  2. Максим Задерака (Кривбасс) – 6
  3. Олег Кожушко (Кривбасс) – 6
  4. Андрей Штогрин (Черноморец) – 6
  5. Владислав Ванат (Динамо) 5
  6. Илья Квасница (Рух) – 5
  7. Юрий Климчук (Рух) – 5
  8. Александр Филиппов (Днепр-1) – 5
  9. Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 5

Расписание 17 тура чемпионата Украины

  • 8 декабря (пятница), 17:00. Шахтер – Верес
  • 8 декабря (пятница), 19:00. Полесье – Днепр-1
  • 9 декабря (суббота), 15:00. Кривбасс – Заря
  • 10 декабря (воскресенье), 13:00. Ворскла – Рух
  • 10 декабря (воскресенье), 15:00. Черноморец – Колос
  • 11 декабря ( понедельник ), 15:00. Динамо – Оболонь
  • 11 декабря ( понедельник ), 17:00. Металлист 1925 – Александрия
  • перенесено. ЛНЗ – Минай
Автор: Анатолій Дерека