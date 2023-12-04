В воскресенье, 3 декабря, Минай не смог доиграть свой матч против Динамо. Игра была остановлена на второй минуте из-за воздушной тревоги, она так и не была восстановлена.

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Ожидается, что закарпатцы и киевляне доиграют уже в 2024 году. Теперь стало известно о том, что и следующий матч Миная в 17 туре против ЛНЗ будет пересечен на следующий год.

Об этом сообщил телеграмм-канал черкасской команды, а также сайт УПЛ. О причинах переноса не сообщается, но после отмены игры с Динамо медиа-менеджер Миная Мирослав Небесник рассказал о проблемах ЛНЗ со стадионом.

Мы планировали выезд. Планировалось, что поединок будет в Черкассах, но посмотрели погодные условия и поняли, что не смогут обеспечить газон в нормальном состоянии. Решили попытаться провести матч в Киеве, но из-за логистических нюансов не нашли оптимального для них варианта,

– заявил Небесник.

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Таким образом, для Миная и ЛНЗ этот год уже официально завершен. Закарпатцы так и не смогли одержать ни одной победы в этом сезоне и закрепились на последнем месте.

В свою очередь черкасцы неплохо показывают себя в дебютной кампании в УПЛ. ЛНС одержал пять побед в 16 матчах и идет на девятой строчке. В эти выходные подопечные Олега Дулуба одолели Черноморец (3:1).

Справка. В матче 2 тура ЛНЗ разгромил на выезде Минай со счетом 3:0. Голами отличились Виталий Бойко, Максим Прядун и Владислав Наумец.