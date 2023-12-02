Днепр-1 – Ворскла – 1:2
Голы: Леднев, 3 – Челядин, 31, Фелипе, 42.
На Днепр-Арене состоялся поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги, где местный Днепр-1 принимал полтавскую Ворсклу. Встреча завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1.
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Хотя начиналось все для команды Юрия Максимова очень неплохо. Уже на третьей минуте днепряне открыли счет усилиями Богдана Леднева, однако еще до перерыва Артем Челядин и Фелипе склонили чашу весов в пользу Ворсклы.
Интрига в чемпионской гонке максимально накалилась
Во втором тайме футболисты Днепра-1 не смогли прорвать оборону подопечных Виктора Скрипника. Ворскла одержала неожиданную победу, максимально обострившую интригу в чемпионской гонке.
У Ворсклы теперь 22 зачетных пункта и шестое место. В следующем туре полтавчане проведут домашний матч со львовским Рухом, а Днепр-1 сыграет на выезде против вышеупомянутого Полесья.