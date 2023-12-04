Потеря очков от лидера
В чемпионате Украины сезона 2023-2024 подошел к концу почти весь 16 тур УПЛ. Уик-єнд должен был выйти полным, но из-за воздушной тревоги Минай и Динамо не смогли отыграть свою встречу, пишет 24 канал.
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В семи матчах тура команды забили 14 голов, то есть в среднем 2 мяча за матч. Это не очень большой показатель, только одна игра подарила больше трех мячей. Все результаты тура следующие:
- Полесье – Верес 1:1
- Колос – Оболонь 0:0
- Кривбасс – Александрия 2:1
- Днепр-1 – Ворскла 1:2
- Черноморец – ЛНЗ 1:3
- Шахтер – Металлист 1925 2:0
- Заря – Рух 0:0
Основные моменты 16 тура
Топ-сенсацией уик-энда стало неожиданное поражение Днепра-1. Команда Юрия Максимова умудрилась дома уступить Ворскли, которую чуть больше месяца назад обыграла в Полтаве.
Осечкой днепрян воспользовался Кривбасс. Подопечные Юрия Вернидуба одержали волевую победу над Александрией и вернулись на первое место.
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Могло сравниться с Днепром-1 по очкам Полесья, но команда Юрия Калитвинцева упустила победу над аутсайдером Вересом. А вот Шахтер комфортно обыграл Металлист 1925 года.
Именно "горняки" на пару из Динамо являются лидерами УПЛ по утраченным очкам. Продолжает тонуть Заря, не смогшая выиграть в четвертом матче УПЛ подряд. На этот раз луганчане расписали ничью с Рухом.
Так же продолжает разочаровывать Черноморец. Подопечные Романа Григорчука уступили новичку элиты ЛНЗ и для одесситов это уже четвертое поражение подряд.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Кривбасс
|16
|10
|3
|3
|29-15
|33
|2
|Днепр-1
|15
|10
|3
|3
|25-15
|33
|3
|Полесье
|16
|9
|4
|3
|23-11
|31
|4
|Шахтер
|14
|8
|4
|2
|24-13
|28
|5
|Рух
|16
|6
|7
|3
|24-18
|25
|6
|Динамо
|12
|7
|1
|4
|27-16
|22
|7
|Ворскла
|16
|6
|4
|6
|17-24
|22
|8
|Колос
|15
|4
|9
|2
|11-9
|21
|9
|ЛНЗ
|16
|5
|5
|6
|17-18
|20
|10
|Черноморец
|15
|6
|1
|8
|24-24
|19
|11
|Металлист 1925
|15
|4
|3
|8
|15-21
|15
|12
|Оболонь
|15
|3
|5
|7
|10-20
|14
|13
|Александрия
|15
|3
|4
|8
|9-20
|13
|14
|Верес
|15
|2
|6
|7
|15-24
|12
|15
|Заря
|13
|2
|5
|6
|13-17
|11
|16
|Минай
|15
|0
|6
|9
|6-24
|6
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Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Виталий Буяльский (Динамо) – 6
- Максим Задерака (Кривбасс) – 6
- Олег Кожушко (Кривбасс) – 6
- Андрей Штогрин (Черноморец) – 6
- Владислав Ванат (Динамо) 5
- Илья Квасница (Рух) – 5
- Юрий Климчук (Рух) – 5
- Александр Филиппов (Днепр-1) – 5
- Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 5
Расписание 17 тура чемпионата Украины
- 8 декабря (пятница), 17:00. Шахтер – Верес
- 8 декабря (пятница), 19:00. Полесье – Днепр-1
- 9 декабря (суббота), 15:00. Кривбасс – Заря
- 10 декабря (воскресенье), 13:00. Ворскла – Рух
- 10 декабря (воскресенье), 15:00. Черноморец – Колос
- 11 декабря ( понедельник ), 15:00. Динамо – Оболонь
- 11 декабря ( понедельник ), 17:00. Металлист 1925 – Александрия
- перенесено. ЛНЗ – Минай