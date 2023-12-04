Потеря очков от лидера

В чемпионате Украины сезона 2023-2024 подошел к концу почти весь 16 тур УПЛ. Уик-єнд должен был выйти полным, но из-за воздушной тревоги Минай и Динамо не смогли отыграть свою встречу, пишет 24 канал.

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В семи матчах тура команды забили 14 голов, то есть в среднем 2 мяча за матч. Это не очень большой показатель, только одна игра подарила больше трех мячей. Все результаты тура следующие:

Полесье – Верес 1:1

Колос – Оболонь 0:0

Кривбасс – Александрия 2:1

Днепр-1 – Ворскла 1:2

Черноморец – ЛНЗ 1:3

Шахтер – Металлист 1925 2:0

Заря – Рух 0:0

Основные моменты 16 тура

Топ-сенсацией уик-энда стало неожиданное поражение Днепра-1. Команда Юрия Максимова умудрилась дома уступить Ворскли, которую чуть больше месяца назад обыграла в Полтаве.

Осечкой днепрян воспользовался Кривбасс. Подопечные Юрия Вернидуба одержали волевую победу над Александрией и вернулись на первое место.

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Могло сравниться с Днепром-1 по очкам Полесья, но команда Юрия Калитвинцева упустила победу над аутсайдером Вересом. А вот Шахтер комфортно обыграл Металлист 1925 года.

Именно "горняки" на пару из Динамо являются лидерами УПЛ по утраченным очкам. Продолжает тонуть Заря, не смогшая выиграть в четвертом матче УПЛ подряд. На этот раз луганчане расписали ничью с Рухом.

Так же продолжает разочаровывать Черноморец. Подопечные Романа Григорчука уступили новичку элиты ЛНЗ и для одесситов это уже четвертое поражение подряд.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Кривбасс 16 10 3 3 29-15 33 2 Днепр-1 15 10 3 3 25-15 33 3 Полесье 16 9 4 3 23-11 31 4 Шахтер 14 8 4 2 24-13 28 5 Рух 16 6 7 3 24-18 25 6 Динамо 12 7 1 4 27-16 22 7 Ворскла 16 6 4 6 17-24 22 8 Колос 15 4 9 2 11-9 21 9 ЛНЗ 16 5 5 6 17-18 20 10 Черноморец 15 6 1 8 24-24 19 11 Металлист 1925 15 4 3 8 15-21 15 12 Оболонь 15 3 5 7 10-20 14 13 Александрия 15 3 4 8 9-20 13 14 Верес 15 2 6 7 15-24 12 15 Заря 13 2 5 6 13-17 11 16 Минай 15 0 6 9 6-24 6

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

Виталий Буяльский (Динамо) – 6 Максим Задерака (Кривбасс) – 6 Олег Кожушко (Кривбасс) – 6 Андрей Штогрин (Черноморец) – 6 Владислав Ванат (Динамо) 5 Илья Квасница (Рух) – 5 Юрий Климчук (Рух) – 5 Александр Филиппов (Днепр-1) – 5 Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 5

Расписание 17 тура чемпионата Украины