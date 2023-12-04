Втрата очок від лідера

У чемпіонаті України сезону 2023-2024 підійшов до закінчення майже весь 16 тур УПЛ. Вікенд мав вийти повним, але через повітряну тривогу Минай та Динамо не змогли відіграти свою зустріч, пише 24 канал.

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У семи матчах туру команди забили 14 голів, тобто в середньому 2 м'ячі за матч. Це не дуже великий показник, лише одна гра подарувала більше трьох м'ячів. Всі результати туру наступні:

Полісся – Верес 1:1

Колос – Оболонь 0:0

Кривбас – Олександрія 2:1

Дніпро-1 – Ворскла 1:2

Чорноморець – ЛНЗ 1:3

Шахтар – Металіст 1925 2:0

Зоря – Рух 0:0

Основні моменти 16 туру

Топ-сенсацією вікенду стала несподівана поразка Дніпра-1. Команда Юрія Максимова примудрилась вдома поступитись Ворсклі, яку трохи більше місяця тому обіграла в Полтаві.

Осічкою дніпрян скористався Кривбас. Підопічні Юрія Вернидуба здобули вольову перемогу над Олександрією та повернулись на перше місце.

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Могло зрівнятися із Дніпром-1 по очках Полісся, але команда Юрія Калитвинцева впустила перемогу над аутсайдером Вересом. А ось Шахтар комфортно переграв Металіст 1925.

Саме "гірники" на пару з Динамо є лідерами УПЛ за втраченими очками. Продовжує тонути Зоря, яка не змогла виграти в четвертому матчі УПЛ поспіль. Цього разу луганці розписали нічию з Рухом.

Так само продовжує розчаровувати Чорноморець. Підопічні Романа Григорчука поступились новачку еліти ЛНЗ і для одеситів це вже четверта поспіль поразка.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Кривбас 16 10 3 3 29-15 33 2 Дніпро-1 15 10 3 3 25-15 33 3 Полісся 16 9 4 3 23-11 31 4 Шахтар 14 8 4 2 24-13 28 5 Рух 16 6 7 3 24-18 25 6 Динамо 12 7 1 4 27-16 22 7 Ворскла 16 6 4 6 17-24 22 8 Колос 15 4 9 2 11-9 21 9 ЛНЗ 16 5 5 6 17-18 20 10 Чорноморець 15 6 1 8 24-24 19 11 Металіст 1925 15 4 3 8 15-21 15 12 Оболонь 15 3 5 7 10-20 14 13 Олександрія 15 3 4 8 9-20 13 14 Верес 15 2 6 7 15-24 12 15 Зоря 13 2 5 6 13-17 11 16 Минай 15 0 6 9 6-24 6

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Найкращі бомбардири УПЛ:

Віталій Буяльський (Динамо) – 6 Максим Задерака (Кривбас) – 6 Олег Кожушко (Кривбас) – 6 Андрій Штогрін (Чорноморець) – 6 Владислав Ванат (Динамо) – 5 Ілля Квасниця (Рух) – 5 Юрій Климчук (Рух) – 5 Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 5 Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 5

Розклад 17 туру чемпіонату України