Украинец одержал победу раздельным решением судей. Для британского же боксера это поражение стало первым на профессиональном уровне.

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Фьюри отдыхает от бокса

Глава промоутерской компании Queensberry Фрэнк Уоррен рассказал, в каком состоянии сейчас находится экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри. Он заявил, что "Цыганский король" наслаждается отдыхом с семьей и пока сфокусирован на этом, а не боксе.

Я говорил с ним несколько раз. Хоть я не общался с ним больше недели, но последний раз, когда я с ним говорил, он был в порядке. Я не буду бесить его разговорами о боксе, ему нужен перерыв. Он провел в тренировочном лагере около 6-7 месяцев, в том числе пару недель с рассечением. Он длительное время был вдали от семьи, так же, как и Усик,

– сказал Уоррен.

Опытный промоутер отметил желание боксеров провести бой-реванш, который состоится в конце 2024 года. Но отметил, что пока не стоит это обсуждать после эпохальной битвы и давления, которое получили спортсмены в течение месяцев подготовки.

"Думаю, говорить об этом бое и думать о следующих – это последнее, чего они сейчас хотят. Дайте им отдохнуть, расслабиться, насладиться временем, проведенным со своими семьями. Пусть их тела восстанавливаются, а разум перезагружается. И когда они будут готовы, то мы увидим их снова 21 декабря, потому что они оба сказали, что хотят этого боя", – добавил Уоррен.

Интересно. Накануне Александр Усик рассказал о своих планах после реванша. Он собирается оставить хевивейт и стать абсолютом в другой весовой категории.

Напомним, что после поражения от украинца Тайсон Фьюри рассказал, что он находится на финишной прямой своей боксерской карьеры и собирается в дальнейшем наслаждаться жизнью вне спорта.