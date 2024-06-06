Українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Для британського ж боксера ця поразка стала першою на професійному рівні.

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Ф'юрі відпочиває від боксу

Голова промоутерської компанії Queensberry Френк Воррен розповів, у якому стані наразі перебуває ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі. Він заявив, що "Циганський король" насолоджується відпочинком з родиною й поки сфокусований на цьому, а не боксі.

Я говорив з ним кілька разів. Хоч я не спілкувався з ним понад тиждень, але останній раз, коли я з ним говорив, він був у порядку. Я не буду вибішувати його розмовами про бокс, йому потрібна перерва. Він провів у тренувальному таборі близько 6-7 місяців, в тому числі пару тижнів з розсіченням. Він тривалий час був далеко від сім'ї, як і Усик,

– сказав Воррен.

Досвідчений промоутер наголосив на бажанні боксерів провести бій-реванш, який відбудеться наприкінці 2024 року. Але зазначив, що наразі не варто це обговорювати після епохальної битви та тиску, який отримали спортсмени протягом місяців підготовки.

"Думаю, говорити про цей бій та думати про наступні – це останнє, чого вони зараз хочуть. Дайте їм відпочити, розслабитися, насолодитися часом, проведеним зі своїми сім'ями. Нехай їхні тіла відновлюються, а розум перезавантажується. І коли вони будуть готові, то ми побачимо їх знову 21 грудня, тому що вони обидва сказали, що хочуть цього бою", – додав Воррен.

Цікаво. Напередодні Олександр Усик розповів про свої плани після реваншу. Він збирається залишити хевівейт та стати абсолютом в іншій ваговій категорії.

Нагадаємо, що після поразки від українця Тайсон Ф'юрі розповів, що він знаходиться на фінішній прямій своєї боксерської кар'єри та збирається надалі насолоджуватися життям поза спортом.