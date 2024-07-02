"Сделать ряд выводов": промоутер дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком

В мае Александр Усик и Тайсон Фьюри провели "бой века". На кону было звание абсолютного чемпиона мира.

Победу раздельным решением судей одержал украинский боксер. Он стал первым абсолютом в хевивейте в эпоху четырех поясов.

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Уоррен призвал Фьюри быть серьезнее

Впереди Александра Усика и Тайсона Фьюри ожидает реванш. Британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился ожиданиями от этого события.

Он считает, что "Цыганскому королю" надо изменить отношение к поединку и тогда у него будут хорошие шансы на победу.

"Тайсону нужно детально пересмотреть бой с Усиком и сделать ряд выводов. Было несколько эпизодов во время боя, когда он изображал из себя дурака: ходил на цыпочках, танцевал, опускал руки. Я хотел бы, чтобы он не делал так.

Я ему это говорил: "Не делай этого". Но он привык так вести себя во время боев. Когда ему это подходит, то он делает такие вещи. Я убежден, что реванш получится совсем другим. Тайсону надо сфокусироваться на этом бою", – сказал Уоррен.

. Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде. На кону уже не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, ведь украинец отказался от пояса IBF , который теперь принадлежит Даниэлю Дюбуа.

Напомним, что бой против Тайсона Фьюри может стать последним для Александра Усика в хевивейте. Он серьезно рассматривает возможность вернуться в крузервейт, где ранее также становился абсолютом.