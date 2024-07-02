Перемогу роздільним рішенням суддів здобув український боксер. Він став першим абсолютом у хевівейті в епоху чотирьох поясів.

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Воррен закликав Ф'юрі бути серйознішим

Попереду на Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі очікує реванш. Британський промоутер Френк Воррен поділився очікуваннями від цієї події.

Він вважає, що "Циганському королю" треба змінити ставлення до поєдинку й тоді в нього будуть хороші шанси на перемогу.

"Тайсону потрібно детально переглянути бій з Усиком і зробити низку висновків. Було декілька епізодів під час бою, коли він вдавав з себе дурня: ходив навшпиньки, танцював, опускав руки. Я хотів би, щоб він не робив так.

Я йому це казав: "Не роби цього". Але він звик так поводитись під час боїв. Коли йому це підходить, то він робить такі речі. Я переконаний, що реванш вийде зовсім іншим. Тайсону треба сфокусуватися на цьому бою", – сказав Воррен.

Довідка. Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. На кону вже не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, адже українець відмовився від пояса IBF, який тепер належить Даніелю Дюбуа.

Нагадаємо, що бій проти Тайсона Ф'юрі може стати останнім для Олександра Усика в хевівейті. Він серйозно розглядає можливість повернутися у крузервейт, де раніше також ставав абсолютом.