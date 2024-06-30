В ночь на 19 мая Александр Усик раздельным решением судей победил Тайсона Фьюри. Однако 21 декабря 2024 года между боксерами еще запланирован реванш.

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Прогноз Эй-Джея на бой-реванш

Джошуа уверен в профессионализме Фьюри, однако отметил, что ему нужно учиться на ситуациях.

Я говорил, что Усик победит. Говорил это еще с 2023 года. Я не думаю, что Фьюри недооценивал Усика, но он говорил, что украинец средневес, такой, сякой. Это просто показало всем, что никогда не надо играть, кого-то унижать. Нужно отдавать должное, если оно заслуженное. Иначе ты можешь выйти туда, думая, что кого-то забиваешь, а в следующую минуту в бою все может измениться с наоборот. Может ли Фьюри побить его в реванше? Нет. Никак,

– рассказал Эй-Джей.

Также он добавил, что несмотря на то, что считает Тайсона хорошим бойцом, не думает, что тот лучше Усика.

"Я считаю Фьюри хорошим бойцом, и вы видели некоторые хорошие моменты. Я просто не думаю, что он способен на это. Это не то, чтобы я не ценю Тайсона. Он хороший, он вывел себя на эту позицию. Я просто не считаю, что он лучше, чем Усик", – заявил Энтони Джошуа.

Напомним, что 21 сентября состоится бой между Эй-Джеем и Даниэлем Дюбуа за титул IBF, от которого отказался Александр Усик.