Победу раздельным решением судей одержал украинский боксер. Он стал первым абсолютом в хевивейте в эпоху четырех поясов.

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Уоррен призвал Фьюри быть серьезнее

Впереди Александра Усика и Тайсона Фьюри ожидает реванш. Британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился ожиданиями от этого события.

Он считает, что "Цыганскому королю" надо изменить отношение к поединку и тогда у него будут хорошие шансы на победу.

"Тайсону нужно детально пересмотреть бой с Усиком и сделать ряд выводов. Было несколько эпизодов во время боя, когда он изображал из себя дурака: ходил на цыпочках, танцевал, опускал руки. Я хотел бы, чтобы он не делал так.

Я ему это говорил: "Не делай этого". Но он привык так вести себя во время боев. Когда ему это подходит, то он делает такие вещи. Я убежден, что реванш получится совсем другим. Тайсону надо сфокусироваться на этом бою", – сказал Уоррен.

Справка. Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде. На кону уже не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, ведь украинец отказался от пояса IBF, который теперь принадлежит Даниэлю Дюбуа.

Напомним, что бой против Тайсона Фьюри может стать последним для Александра Усика в хевивейте. Он серьезно рассматривает возможность вернуться в крузервейт, где ранее также становился абсолютом.