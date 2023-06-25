После Евро-2023 молодежную сборную Украины возглавит испанский помощник Реброва – СМИ

Молодежная сборная Украины получит нового наставника по завершении чемпионата Европы. У специалиста уже есть успешный опыт работы с украинскими футболистами.

Подопечные Руслана Ротаня одержала две победы на Евро-2023 и обеспечили выход в четвертьфинал турнира. Однако после завершения чемпионата "молодежку" возглавит новый главный тренер.

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Представитель команды Реброва

Дело в том, что сейчас Ротань планирует сосредоточиться на клубной работе, поскольку возглавляет еще команду УПЛ Александрию. Объединять и дальше две должности Руслан Петрович не собирается.

По информации источника, по завершении Евро-2023 молодежную сборную Украины возглавит испанец Унаи Мельгоса – один из ассистентов Сергея Реброва в главной команде страны.

По моей информации, главным кандидатом является Унай Мельгос. Это человек из окружения Реброва, который будет работать с ним в идеологическом тандеме,

– сообщил журналист ТаТоТакое Михаил Спиваковский.

В то же время Ротань может вернуться к своим воспитанникам, если "молодежка" получит путевку на Олимпиаду-2024. В таком случае тренер возглавит команду на олимпийском футбольном турнире.

Что известно об Унаи Мельгосе