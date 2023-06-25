Підопічні Руслана Ротаня здобула дві перемоги на Євро-2023 та забезпечили вихід до чвертьфіналу турніру. Проте після завершення чемпіонату "молодіжку" очолить новий головний тренер.
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Представник команди Реброва
Річ у тім, що нині Ротань планує зосередитись на клубній роботі, оскільки очолює команду ще УПЛ Олександрію. Поєднувати й надалі дві посади Руслан Петрович не збирається.
За інформацією джерела, після завершення Євро-2023 молодіжну збірну України очолить іспанець Унаї Мельгоса – один з асистентів Сергія Реброва у головній команді країни.
За моєю інформацією, головним кандидатом є Унаї Мельгоса. Це людина з оточення Реброва, яка працюватиме з нею в ідеологічному тандемі,
– повідомив журналіст ТаТоТаке Михайло Співаковський.
Водночас, Ротань може повернутися до своїх вихованців, якщо "молодіжка" отримає путівку на Олімпіаду-2024. В такому випадку тренер очолить команду на олімпійському футбольному турнірі.
Що відомо про Унаї Мельгосу
- 47-річний іспанець працював з юнацькими командами Малаги та Атлетіка з Більбао.
- З 2015 по 2017 роки був тренером Динамо U19. Серед його вихованців добре відомі гравці "біло-синіх" – Микола Шапаренко, Олександр Тимчик, Володимир Шепелєв.
- Пізніше Мельгоса працював разом з Сергієм Ребровим у Ференцвароші та Аль-Айні.
- На початку червня увійшов до тренерського штабу Реброва у збірній України, де відповідає за збір інформації про потенційних гравців збірної, а також аналіз складу молодіжної та юнацької команд.