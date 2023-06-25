Підопічні Руслана Ротаня здобула дві перемоги на Євро-2023 та забезпечили вихід до чвертьфіналу турніру. Проте після завершення чемпіонату "молодіжку" очолить новий головний тренер.

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Представник команди Реброва

Річ у тім, що нині Ротань планує зосередитись на клубній роботі, оскільки очолює команду ще УПЛ Олександрію. Поєднувати й надалі дві посади Руслан Петрович не збирається.

За інформацією джерела, після завершення Євро-2023 молодіжну збірну України очолить іспанець Унаї Мельгоса – один з асистентів Сергія Реброва у головній команді країни.

За моєю інформацією, головним кандидатом є Унаї Мельгоса. Це людина з оточення Реброва, яка працюватиме з нею в ідеологічному тандемі,

– повідомив журналіст ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Водночас, Ротань може повернутися до своїх вихованців, якщо "молодіжка" отримає путівку на Олімпіаду-2024. В такому випадку тренер очолить команду на олімпійському футбольному турнірі.

Що відомо про Унаї Мельгосу