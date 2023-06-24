Сборная Украины U21 успешно стартовала на молодежном чемпионате Европы-2023. Команда Руслана Ротаня попала в группу с Испанией, Хорватией и Румынией, пишет 24 канал.

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В первом туре "сине-желтые" преодолели балканцев (2:0), после чего минимально обыграли хозяев турнира румын (1:0). Таким образом наша команда за тур до финиша групповой стадии гарантировала себе выход в плей-офф.

Это стало известно после того, как Испания преодолела Хорватию в матче второго тура. Единственный гол "фурия Роха" провела уже на 40-й секунде матча усилиями Абеля Руиса.

Таким образом, Испания и Украина набрали по 6 очков, в то время как хорваты и румыны остаются без балов. В последнем туре группового раунда подопечные Ротаня как раз будут играть против представителей пиренейской сборной.

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Испания 2 0 0 4:0 6 2 Украина 2 0 0 3:0 6 3 Хорватия 0 0 2 0:3 0 4 Румыния 0 0 2 0:4 0

По результатам этой дуэли и определится победитель квартета. Испании для того чтобы остаться лидером группы, достаточно сыграть вничью, тогда как "сине-желтых" устроит только победа.

Напомним также, что первое место нашей группы сыграет в 1/4 финала с вицечемпионом квартета D, тогда как второе место – с чемпионом. В группе D после первого тура лидируют Франция и Швейцария, имеющие на три балла больше, чем Италия и Норвегия.

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Отметим, что выход в полуфинал, скорее всего, гарантирует подопечным Ротаня путевку на Олимпиаду-2024. Предлагаем подробнее ознакомиться с тем, как Украина может попасть на Олимпийские игры в Париже.