Подопечные Руслана Ротаня одержала две победы на Евро-2023 и обеспечили выход в четвертьфинал турнира. Однако после завершения чемпионата "молодежку" возглавит новый главный тренер.
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Представитель команды Реброва
Дело в том, что сейчас Ротань планирует сосредоточиться на клубной работе, поскольку возглавляет еще команду УПЛ Александрию. Объединять и дальше две должности Руслан Петрович не собирается.
По информации источника, по завершении Евро-2023 молодежную сборную Украины возглавит испанец Унаи Мельгоса – один из ассистентов Сергея Реброва в главной команде страны.
По моей информации, главным кандидатом является Унай Мельгос. Это человек из окружения Реброва, который будет работать с ним в идеологическом тандеме,
– сообщил журналист ТаТоТакое Михаил Спиваковский.
В то же время Ротань может вернуться к своим воспитанникам, если "молодежка" получит путевку на Олимпиаду-2024. В таком случае тренер возглавит команду на олимпийском футбольном турнире.
Что известно об Унаи Мельгосе
- 47-летний испанец работал с юношескими командами Малаги и Атлетика из Бильбао.
- С 2015 по 2017 год был тренером Динамо U19. Среди его воспитанников хорошо известные игроки "бело-синих" – Николай Шапаренко, Александр Тимчик, Владимир Шепелев.
- Позже Мельгоса работал вместе с Сергеем Ребровым в Ференцвароше и Аль-Айне.
- В начале июня вошел в тренерского штаба Реброва в сборной Украины, где отвечает за сбор информации о потенциальных игроках сборной, а также анализ состава молодежной и юношеской команд.