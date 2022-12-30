Почтили Пеле: статую Христа разукрасили цветами флага Бразилии – невероятное фото

На 83-м году жизни остановилось сердце футбольной легенды Пеле. Трехкратный чемпион мира долго боролся с раком, который выиграл борьбу за жизнь у футболиста.

Печальное известие появилась 29 декабря. Свои последние дни Пеле провел в кругу родных в больничной палате госпиталя Альберто Эйнштейна в Сан-Паулу.

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Мир чтит память Пеле

Весь мир оплакиваю большую потерю футбольной легенды. Теперь Пеле воссоединился с Диего Марадоной на небе. Футбольные звезды и другие влиятельные люди со всего мира выражают соболезнования семье Пеле.

В Рио-де-Жанейро тоже почтили память бывшего нападающего. Статую Христа-Спасителя подсветили цветами национального флага Бразилии, за которую ярко выступал "Король футбола". Он до сих пор остается единственным в мире футболистом, трижды побеждавшим на чемпионате мира (в 1958, 1962 и 1970 годах).



Пеле / Фото с твиттера Relevo

Последние дни в жизни "Короля футбола"