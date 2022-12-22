Такое решение приняла семья, посоветовавшись с врачами, лечащими Пеле. Напомним, что 29 ноября бывший футболист еще раз попал в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

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Рак побеждает Пеле

Срочный визит Пеле связан с появлением отеков и сердечной недостаточностью. Кроме того, бразилец был очень беспокоен и у него диагностировали спутанность сознания.

Сначала медики не принимались делать серьезные прогнозы по состоянию Пеле. Но впоследствии стало известно, что Пеле уже не реагирует на химиотерапию и его состояние здоровья критическое. Ему нужно проходить еще более сильное лечение из-за ухудшения работы почек и сердца.

Хотя была информация, что бразилец следил за Мундиалем в Катаре и даже поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022. Он призвал болельщиков следить за матчами в Катаре, а не его здоровьем.

Впоследствии поступила новая информация о состоянии здоровья 82-летнего бразильца. К сожалению, она не утешительна – рак прогрессирует, а лечение не дает никого положительного результата.

Напомним! Пеле уже несколько лет ведет борьбу с раком. Осенью 2021 года бывший футболист перенес операцию по удалению опухоли в толстом кишечнике. Однако хирургическое вмешательство не улучшило состояние Пеле. Он постоянно планово приезжает в госпиталь, чтобы пройти дополнительные курсы химиотерапии и обследования. Однако последний визит в больницу был вне планов семьи Пеле и врачей.

К сожалению, болезнь побеждает Пеле в борьбе за жизнь. Хотя семья бывшего нападающего заявляет, что СМИ преувеличивают серьезность ситуации со здоровьем Пеле.