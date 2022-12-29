Умер "Король футбола" Пеле
Источник:AP
В возрасте 82 лет перестало биться сердце легендарного футболиста Пеле, трижды становившегося чемпионом мира в составе сборной Бразилии. 29 декабря 2022 футбольный мир потерял еще одну легенду.
Рак победил "Короля футбола" в борьбе за его жизнь. В конце ноября Пеле внепланово попал. в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, куда регулярно ездил на курсы химиотерапии.
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Рак победил Пеле
Напомним, что Пеле в течение нескольких лет вел борьбу с раком. Осенью 2021 года бывший футболист перенес операцию по удалению опухоли в толстом кишечнике. Однако хирургическое вмешательство не улучшило состояние легенды.
Новый экстренный визит Пеле в больницу был связан с появлением отеков и сердечной недостаточностью. Кроме того, бразилец был очень беспокоен и у него диагностировали спутанность сознания.
Врачи не стали делать никаких прогнозов по состоянию здоровья Пеле. СМИ сообщали о критическом состоянии бразильца, но родные футболиста отрицали эту информацию, уверяя, что пресса преувеличивает слухи о здоровье его звездного родственника.
Долгая борьба за жизнь
К сожалению, слухи стали реальностью – лечение никак не помогает Пеле, а рак только продолжал прогрессировать. У бывшего нападающего сборной Бразилии начались серьезные проблемы с почками и сердцем.
Хотя была информация, что бразилец смотрел за Мундиалем в Катаре и даже поздравил сборную Аргентины с триумфом на ЧМ-2022. Он призвал болельщиков следить за матчами в Катаре, а не его здоровьем.
Пеле провел свое последнее Рождество в больничной палате. Медики заранее сообщили, что жить бразильцу осталось недолго. Поэтому последние дни жизни трехкратный чемпион мира провел в кругу самых родных.
Сантос, родной клуб Пеле, еще раньше начал готовиться к смерти легенды. В центральном круге стадиона "Вила Бельмиро" установили большую палатку, в которой стоит золотой гроб, по бокам которого есть изображение бразильца.
Главное о яркой карьере "Короля футбола"
- Свою футбольную карьеру отдал только двум клубам – бразильскому Сантосу и американскому Нью-Йорку Космос.
- 1 октября 1977 повесил бутсы на гвоздь. Хотя на уровне сборной ему не было равных.
- Пеле – единственный футболист в мире, который трижды становился чемпионом мира как футболист (1958, 1962 и 1970 годы). Становился лучшим молодым игроком ЧМ-1958, лучшим футболистом Мундиаля в 1970 году.
- Дебютировал за сборную в 1957 году, а свою последнюю игру за национальную команду провел 18 июля 1971 против Югославии на легендарном стадионе "Маракана".
- За сборную Бразилии провел 92 матча, в которых наколотил 77 голов и совершил 32 ассиста.
- Получил признание многих изданий и журналов, попал в символическую сборную чемпионатов мира всех времен.