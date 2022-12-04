82-летний "Король футбола" ведет отчаянную борьбу за жизнь. Бразилец страдает раковым заболеванием, которое поразило его внутренние органы.

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В последнее время появилась информация, что Пеле уже не реагирует на химиотерапию и его состояние здоровья критическое.

Пеле: следите за Бразилией на ЧМ

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии успокоил своих поклонников, опубликовав пост в Instagram. Легендарный футболист поблагодарил медиков больницы имени Альберта Эйнштейна, где он проходит лечение. Кроме того, Пеле призвал поддержать сборную Бразилии на ЧМ-2022.

Я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я сильный, исполненный надежд, и придерживаюсь своего лечения, как всегда. Я хочу поблагодарить всю медицинскую бригаду за всю ту помощь, которую я получил. Следите за Бразилией на чемпионате мира! Большое вам спасибо за все,

– написал Пеле.

Напомним, что свой следующий поединок "пентакампионы" проведут 5 декабря. В матче 1/8 финала ЧМ-2022 соотечественники Пеле сыграют против Южной Кореи. Начало поединка в 21:00 по Киеву.