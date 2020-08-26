Болельщики киевского "Динамо" решили поддержать белорусских протестующих среди которых немало футбольных фанатов. Ультрас киевлян почтил память Никиты Кривцова, который участвовал в акциях протеста в Беларуси.

Киевские болельщики сделали это перед началом марша защитников Украины, который проходил 23 августа, информирует WBC Ультрас Динамо в Faсebook.

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Украинские фанаты вышли в центре Киева с баннером на котором написаны имя и годы жизни болельщика, который погиб. Таким поступком они выразили соболезнования фанатской движения "Молодечно" и всей семьи молодого человека.

Также фанаты пожелали белорусскому народу сил и стойкости в их борьбе.

Что случилось с Никитой Кривцовым

Никита исчез 11 августа после участия в акциях протеста. 12 августа о его исчезновении объявила жена, а уже 22 августа тело погибшего было найдено в лесопарке Минска.

Попрощались с парнем в городе Молодечно (Минской области). Никиту Кривцова похоронили на старом кладбище Молодечно. Гроб был укрыт "бело-красно-белым" национальным флагом, как символ, погиб один из героев страны.

После того, как стало известно о смерти Никиты Кравцова, футболисты, тренеры и болельщики команды "Молодечина" также пришли на местный стадион, чтобы почтить его память.

Протесты в Беларуси: главное

Массовые протесты в Беларуси начались после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, победу на них вроде одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Белорусы с этим не согласны, они считают, что выборы были сфальсифицированы. Впервые на протесты они вышли в ночь с 9 на 10 августа.

Мирных демонстрантов начали бить и задерживать омоновцы.

За неделю более тысячи человек были ранены. Более 7000 – задержали.

С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу и не планируют до тех пор, пока им не покажут настоящие результаты выборов.

16 августа в Минске провели исторический марш за свободу, участие в котором приняли около 400 тысяч человек.

Согнали людей и на митинг за Лукашенко. На этой акции выступил и сам глава государства.

Протесты в Беларуси продолжаются уже более 15 дней.

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