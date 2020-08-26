Ультрас "Динамо" почтили память фаната, который погиб в Беларуси во время протеста
Болельщики киевского "Динамо" решили поддержать белорусских протестующих среди которых немало футбольных фанатов. Ультрас киевлян почтил память Никиты Кривцова, который участвовал в акциях протеста в Беларуси.
Киевские болельщики сделали это перед началом марша защитников Украины, который проходил 23 августа, информирует WBC Ультрас Динамо в Faсebook.
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Украинские фанаты вышли в центре Киева с баннером на котором написаны имя и годы жизни болельщика, который погиб. Таким поступком они выразили соболезнования фанатской движения "Молодечно" и всей семьи молодого человека.
Также фанаты пожелали белорусскому народу сил и стойкости в их борьбе.
Что случилось с Никитой Кривцовым
Никита исчез 11 августа после участия в акциях протеста. 12 августа о его исчезновении объявила жена, а уже 22 августа тело погибшего было найдено в лесопарке Минска.
Попрощались с парнем в городе Молодечно (Минской области). Никиту Кривцова похоронили на старом кладбище Молодечно. Гроб был укрыт "бело-красно-белым" национальным флагом, как символ, погиб один из героев страны.
После того, как стало известно о смерти Никиты Кравцова, футболисты, тренеры и болельщики команды "Молодечина" также пришли на местный стадион, чтобы почтить его память.
Протесты в Беларуси: главное
- Массовые протесты в Беларуси начались после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, победу на них вроде одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы с этим не согласны, они считают, что выборы были сфальсифицированы. Впервые на протесты они вышли в ночь с 9 на 10 августа.
- Мирных демонстрантов начали бить и задерживать омоновцы.
- За неделю более тысячи человек были ранены. Более 7000 – задержали.
- С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу и не планируют до тех пор, пока им не покажут настоящие результаты выборов.
- 16 августа в Минске провели исторический марш за свободу, участие в котором приняли около 400 тысяч человек.
- Согнали людей и на митинг за Лукашенко. На этой акции выступил и сам глава государства.
- Протесты в Беларуси продолжаются уже более 15 дней.
Спортсмены поддержали протестующих
- Спортсмены также поддержали протестующих. Более сотни белорусских спортсменов опубликовали открытое письмо, в котором призвали признать президентские выборы в стране недействительными. А также осудили насилие со стороны правоохранителей. Они пригрозили не выступать за сборную Беларуси.
- Четверо волейболистов сборной Беларуси отказались играть за главную команду страны через Александра Лукашенко. Они требуют его отставки.