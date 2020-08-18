Четверо волейболистов сборной Беларуси отказались играть за главную команду страны из-за Александра Лукашенко. Они требуют его отставки.

Волейболисты написали заявление, в котором указали несколько условий. После их выполнения игроки снова обещают вернуться в национальную команду Беларуси, сообщает 24 канал.

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Принципиальная позиция спортсменов

Артур Удрис также добавил на своей странице в соцсетях, что пока не закончится этот беспорядок со стороны силовых структур, пока все виновные не понесут наказание за это, до тех пор он не будет защищать цвета своей страны.

По его словам, далеко не все волейболисты сборной поддерживают протестующих в Беларуси.

Игроками, которые поддержали протесты, стали Артур Удрис, Вячеслав Шмат, Андрей Радюк и Сергей Антанович. Они написали заявление и его подписали, в документе есть несколько требований.

Требования волейболистов

Отставка Лукашенко. Проведение люстраций всех ветвей власти. Роспуск омоновцев. Освобождение политических пленных, которые были задержаны в связи с проведением выборов и вообще всех задержанных в мирных протестах.

Заявление волейболистов сборной Беларуси / Соцсети

Каких спортсменов задержала полиция среди протестующих

На протестах были замечены и спортсмены. Одним из первых, кого задержали, стал 20-летний защитник "Динамо-Брест-1960" Максим Смолевский .

. 11 августа бойца MMA Алексея Кудина задержала полиция города Молодечно за участие в протестах.

задержала полиция города Молодечно за участие в протестах. В тот же день и в том же Молодечно задержали хоккеиста Илью Литвинова .

. 12 августа пропал игрок клуба БАТЭ и сборной Беларуси Антон Сарока .

. Задерживают и тренеров. Так произошло с тренером детской команды ФШМ Ренатом Шулуновым .

. 14 августа стало известно о том, что был задержан защитник команды "Гранит" Владислав Шубович.

Протесты в Беларуси: главное