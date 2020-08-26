Українські фанати вийшли у центрі Києва із банером на якому написане прізвище та роки життя вболівальника, який загинув. Таким вчинком вони висловили співчуття фанатському руху “Молодечно” та всій сім'ї хлопця.

Також фанати побажали білоруському народу сил та стійкості у їх боротьбі.