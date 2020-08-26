Вболівальники київського "Динамо" вирішили підтримати білоруських протестувальників серед яких чимало футбольних фанатів. Ультрас киян вшанував пам'ять Микити Кривцова, який брав участь у акціях протесту у Білорусі.
Київські вболівальники зробили це перед початком маршу захисників України, який відбувався 23 серпня, інформує WBC Ультрас Динамо у
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Футболісти вшанували пам'ять фаната: його знайшли повішеним після протестів в Білорусі
Українські фанати вийшли у центрі Києва із банером на якому написане прізвище та роки життя вболівальника, який загинув. Таким вчинком вони висловили співчуття фанатському руху “Молодечно” та всій сім'ї хлопця.
Також фанати побажали білоруському народу сил та стійкості у їх боротьбі.
Що сталось із Микитою Кривцовим
Микита зник 11 серпня після участі в акціях протесту. 12 серпня про його зникнення оголосила дружина, а вже 22 серпня тіло загиблого було знайдене в лісопарку Мінська.
Попрощались із хлопцем у місті Молодечно (Мінської області). Микиту Кривцова поховали на старому кладовищі Молодечна. Труна була укрита "біло-червоно-білим" національним прапором, як символ, що загинув один із героїв країни.
Після того, як стало відомо про смерть Микити Кравцова, футболісти, тренери та вболівальники команди "Молодечина" також прийшли на місцевий стадіон, щоб вшанувати його пам'ять.
Масові протести в Білорусі почалися після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані. Вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня.
Мирних демонстрантів почали бити та затримувати ОМОНівці.
За тиждень понад тисяча людей були поранені. Більше, ніж 7 тисяч – затримали.
З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не планує до того часу, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
16 серпня у Мінську провели історичний марш за свободу, участь у якому взяли приблизно 400 тисяч людей.
Зігнали людей й на мітинг за Лукашенка. На цій акції виступив і сам глава держави.
Протести у Білорусі продовжуються вже понад 15 днів.
Спортсмени підтримали протестувальників
Спортсмени також підтримали протестувальників. Понад сотня
білоруських спортсменів опублікували відкритий лист, в якому закликали визнати президентські вибори в країні недійсними. А також засудили насилля зі сторони правоохоронців. Вони пригрозили не виступати за збірну Білорусі. Четверо волейболістів національної збірної Білорусі
відмовились грати за головну команду країни через Олександра Лукашенка. Вони вимагають його відставки.