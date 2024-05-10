Байер спасся от поражения на последних минутах матча. В финале Лиги Европы команда Хаби Алонсо сыграет с Аталантой.
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Поддержка от болельщиков Байера
На матче Байер – Рома Ультрас немецкого клуба вывесил баннер в поддержку благотворительного фонда "Трибуна героев". Еще один баннер был посвящен фанруху "Happy Tree Friends" (Ультрас киевского Динамо).
Баннеры Ультраса Байера в поддержку украинцев / Фото из телеграм-канала Hooligans.cz
Также болельщики Байера активно финансово поддерживают украинских поклонников футбола, в частности Ультрас Динамо.