Леверкузенский Байер на своем поле принимал Рому. Хозяева спаслись от поражения в конце встречи, отыгравшись со счета 0:2, благодаря автоголу Манчини и взятию ворот от Станишича на 90+7 минуте, пишет 24 Канал.

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Сказочный сезон "аптекарей"

Это помогло подопечным Хаби Алонсо не только пробиться в финал, но и продолжить свою невероятную беспроигрышную серию. Теперь она достигла отметки в 49 матчей.

За этот период леверкузенцы одержали 41 победу и 8 раз сыграли вничью. При этом в большинстве поединков Байер демонстрировал тотальное преимущество и баланс голов это только подтверждает – 132:38.

Таким образом "аптекари" стали авторами самой длинной серии без поражений в истории европейского футбола. Они вышли в единоличные лидеры, перегнав лиссабонскую Бенфику, которая не уступала в 48 поединках в официальных соревнованиях в период с 22 декабря 1963 года по 7 февраля 1965 года.

Топ-5 самых длинных беспроигрышных серий в Европе

1. Байер – 49 поединков (2023 год –...)

2. Бенфика – 48 (1963 – 1965)

3-4. Динамо Загреб – 45 (2014 – 2015)

3-4. Риека – 45 (2016 – 2017)

5. Рейнджерс – 44 (1992 – 1993).

Отметим, что последний раз Байер проиграл в официальном матче 27 мая 2023 года, тогда леверкузенский коллектив уступил Бохуму со счетом 0:3 в последнем туре Бундеслиги-2022/2023.

Интересно. В нынешнем сезоне команда Хаби Алонсо уже выиграла чемпионат Германии, пробилась в финал национального Кубка и Лиги Европы. Если она выиграет оба решающих матча, то завоюет за одну кампанию больше трофеев, чем за всю 120-летнюю историю (Кубок УЕФА-1987/1988 и Кубок Германии-1992/1993).

Следующий поединок, в котором леверкузенцы могут продлить свою серию до 50 матчей без поражений, Байер сыграет 12 мая на выезде против Бохума. Стартовый свисток прозвучит в 20:30.