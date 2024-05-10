Баєр врятувався від поразки на останніх хвилинах матчу. У фіналі Ліги Європи команда Хабі Алонсо зіграє з Аталантою.
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Підтримка від вболівальників Баєра
На матчі Баєр – Рома Ультрас німецького клубу вивісив банер на підтримку благодійного фонду "Трибуна героїв". Ще один банер був присвячений фанруху "Happy Tree Friends" (Ультрас київського Динамо).
Банери Ультраса Баєра на підтримку українців / Фото з телеграм-каналу Hooligans.cz
Також вболівальники Баєра активно фінансово підтримують українських шанувальників футболу, зокрема Ультрас Динамо.