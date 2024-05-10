Баєр врятувався від поразки на останніх хвилинах матчу. У фіналі Ліги Європи команда Хабі Алонсо зіграє з Аталантою.

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Підтримка від вболівальників Баєра

На матчі Баєр – Рома Ультрас німецького клубу вивісив банер на підтримку благодійного фонду "Трибуна героїв". Ще один банер був присвячений фанруху "Happy Tree Friends" (Ультрас київського Динамо).

Банери Ультраса Баєра на підтримку українців
Банери Ультраса Баєра на підтримку українців / Фото з телеграм-каналу Hooligans.cz

Також вболівальники Баєра активно фінансово підтримують українських шанувальників футболу, зокрема Ультрас Динамо.