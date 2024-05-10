Баєр врятувався від поразки на останніх хвилинах матчу. У фіналі Ліги Європи команда Хабі Алонсо зіграє з Аталантою.

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Підтримка від вболівальників Баєра

На матчі Баєр – Рома Ультрас німецького клубу вивісив банер на підтримку благодійного фонду "Трибуна героїв". Ще один банер був присвячений фанруху "Happy Tree Friends" (Ультрас київського Динамо).



Банери Ультраса Баєра на підтримку українців / Фото з телеграм-каналу Hooligans.cz

Відзначимо. Баєр достроково виграв чемпіонат Німеччини з футболу, здолавши Вердер з рахунком 5:0. Таким чином, вони перервали 11-річну гегемонію Баварії.

Також вболівальники Баєра активно фінансово підтримують українських шанувальників футболу, зокрема Ультрас Динамо.