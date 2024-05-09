В декабре 2023 года Профессиональная футбольная ассоциация обратилась за юридической консультацией из-за перегруженного графика команд, участвующих в клубном чемпионате мира. В частности в ассоциации отметили, что это будет иметь плохое влияние на ее членов.

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ФИФА столкнулась с юридической угрозой

Всемирный профсоюз футболистов Fifpro и Ассоциация мировых лиг отмечают, что мировой футбольный календарь сейчас перенасыщен до такой степени, что национальные лиги не в состоянии должным образом организовать свои соревнования, в то время как "игроков выталкивают за пределы их возможностей, что приводит к значительным рискам травм и негативно отражается на их жизнедеятельности".

В сезоне-2024/2025 все три еврокубка будут расширены до 36 команд. В Лиге чемпионов и Лиге Европы будет по восемь игр первого этапа по сравнению с нынешними шестью. Вполне возможно, что клубам придется сыграть 17 матчей, чтобы победить в любом из этих соревнований.

Fifpro и Ассоциация мировых лиг написали письмо к президенту ФИФА, в котором отметили, что если организация откажется официально взять на себя обязательства решить эти вопросы на заседании своего совета в Бангкоке 17 мая, то члены будут проинформированы об имеющихся у них вариантах. Среди них судебный иск против ФИФА.

Отметим. Угроза судебного иска против ФИФА появилась на фоне того, что клубы Премьер-лиги объявили о прибыльных пост- и предсезонных турах.

На заседании совета ФИФА в Таиланде соберутся все 211 ассоциаций-членов, и состоится голосование за страну или страны, которые будут принимать Чемпионат мира по футболу среди женщин в 2027 году.