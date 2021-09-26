Украли нокаут у Усика: гонг о завершении боя дали быстрее на 5 секунд и спасли Джошуа

Бой Александра Усика и Энтони Джошуа завершился быстрее. Сигнал о финале поединка в Лондоне прозвучал, когда еще оставалось 5 секунд до завершения времени.

Спасение Джошуа в Лондоне

Энтони Джошуа просто спасли от позора на глазах собственных фанатов. Александр Усик бросился добивать британца в конце 12 раунда. Мощная комбинация от украинца положила британца на канаты.

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Джошуа попытался выбросить ответный удар. Но было видно, как сложно сейчас британцу после выстрелов украинца. Энтони от нокаута спас лишь гонг о завершении трех минут. Однако он прозвучал почему-то быстрее запланированного, когда до конца боя оставалось еще 5 секунд.

Но и это не спасло боксера из Великобритании от поражения. Усик на протяжении всего поединка доминировал на ринге, что не могли не заметить рефери. Все судьи единогласно отдали победу Александру. Украинец вернул пояса в Украину и отомстил Джошуа за поражение Кличко-младшего в 2017 году.

Гонг прозвучал еще за 5 секунд до завершения боя: видео