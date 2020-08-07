В украинском клубе повторная вспышка коронавируса: заболели двое футболистов
Два футболиста луцкой "Волыни" сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем 29 тура Первой лиги против команды "Горняк-Спорт" (3:0).
Об этом сообщает "ПроФутбол" в Facebook. Имена футболистов не называются, но известно, что это вратарь и защитник.
Смотрите также: Украинский тренер с коронавирусом сдал уже четыре теста: что известно о состоянии специалиста
По регламенту два положительных теста – допустимая норма, поэтому матч не перенесли. У всех остальных игроков тесты отрицательные.
Встреча в итоге завершилась победой "Волыни" со счетом 3:0. Луцкий клуб перед последним туром занимает в Первой лиге четвертое место и сохраняет шансы на выход в УПЛ. "Горняк-Спорт" располагается на девятой строчке.
Коронавирус в "Волыни": что известно
- У главного тренера "Волыни" Андрея Тлумака диагностирован коронавирус в конце июня.
- 41-летний тренер и его ассистент Андрей Сапуга отсутствовали на матче 20-го тура Первой лиги против "Черноморца". Матч завершился разгромной победой "моряков" со счетом 5:2.
- В результате тестирования коронавирус был обнаружен еще у двух работников. Об этом сообщалось еще 23 июня.