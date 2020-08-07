Два футболиста луцкой "Волыни" сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем 29 тура Первой лиги против команды "Горняк-Спорт" (3:0).

Об этом сообщает "ПроФутбол" в Facebook. Имена футболистов не называются, но известно, что это вратарь и защитник.

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По регламенту два положительных теста – допустимая норма, поэтому матч не перенесли. У всех остальных игроков тесты отрицательные.

Встреча в итоге завершилась победой "Волыни" со счетом 3:0. Луцкий клуб перед последним туром занимает в Первой лиге четвертое место и сохраняет шансы на выход в УПЛ. "Горняк-Спорт" располагается на девятой строчке.

Коронавирус в "Волыни": что известно