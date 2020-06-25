"Черноморец" дома уверенно обыграл "Волынь" (5:2) в матче 20 тура Первой лиги. Это был первый поединок "моряков" под руководством нового главного тренера – Сергея Ковальца, который возглавил команду в мае.

Черноморец – Волынь 5:2

Голы: Авагимян, 44, Клименко, 48 (пен.), Янаков, 73, Яловенко, 85, 90+1 – Волишинович, 18, Климец, 86

Удаление: Цюпа, 47

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Гости повели в счете на 18-й минуте матча усилиями Ростислава Волошиновича. "Черноморец" отыгрался в конце первого тайма после точного удара Артура Авагимяна.

После перерыва "Черноморец" вышел вперед – Владислав Клименко реализовал пенальти. В эпизоде с пенальти "Волынь" осталась в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Иван Цюпа.

До конца встречи "Черноморец" отличился еще трижды. "Волынь" ответила лишь одним голом.

Таким образом, одесская команда остановила одного из претендентов на путевку в УПЛ. Сергей Ковалец дебютировал на посту наставника "Черноморца" с убедительной победы.

Коронавирус в "Волыни"

Главный тренер луцкой "Волыни" Андрей Тлумак и его помощник Андрей Сапуга на появились в Одессе на матче против "Черноморца". На тренерском мостике команды находится ассистент Павел Котовенко.

Возможно, причиной их отсутствия стало инфицирование COVID-19. Еще накануне стало известно, что у двоих тренеров "Волыни" обнаружили коронавирус.