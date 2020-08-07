Два футболісти луцької "Волині" здали позитивні тести на коронавірус перед матчем 29 туру Першої ліги проти команди "Гірник-Спорт" (3:0).

Про це повідомляє "ПроФутбол" в Facebook. Імена футболістів не називаються, але відомо, що це воротар і захисник.

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За регламентом два позитивні тести – допустима норма, тому матч не перенесли. В усіх інших гравців тести негативні.

Зустріч в результаті завершилася перемогою "Волині" з рахунком 3:0. Луцький клуб перед останнім туром займає в Першій лізі четверте місце і зберігає шанси на вихід в УПЛ. "Гірник-Спорт" розташовується на дев'ятому рядку.

Коронавірус у "Волині": що відомо