Главный тренер луцкой "Волыни" Андрей Тлумак, который недавно сдал положительный тест на коронавирус, рассказал о своем состоянии.

Тлумак сообщил, что еще не готов вернуться к работе с командой. Его слова цитирует Meta-ratings.com.ua.

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Я уже в четвертый раз сдал тест, жду его результатов. Признаюсь, три дня чувствовал себя плохо, было трудно. Но сейчас, слава богу, уже лучше, иду на поправку. Но, как и раньше, нахожусь в самоизоляции. Думаю, еще неделю точно не смогу участвовать в тренировочном процессе команды,

– отметил Тлумак.

Коронавирус у Андрея Тлумака

У главного тренера "Волыни" Андрея Тлумака был диагностирован коронавирус в конце июня.

41-летний тренер и его ассистент Андрей Сапуга отсутствовали на матче 20-го тура Первой лиги против "Черноморца". Матч завершился разгромной победой "моряков" со счетом 5:2.

Тлумак не единственный больной в "Волыни"

В результате тестирования коронавирус был обнаружен еще в двух работников. Об этом сообщалось

еще 23 июня.

Два положительные тесты сдали члены тренерского штаба "Волыни". Зато все футболисты луцкого клуба здоровы.