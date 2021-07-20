Сборная Украины потеряла титулованного олимпийца: снова из-за допинга

Олимпийская сборная Украины понесла очередные потери. Летнюю Олимпиаду-2020 в Токио пропустит Игорь Главан, который должен был представить Украину в спортивной ходьбе.

Украинцу продлили дисквалификацию

Украинскому спортсмену продлили дисквалификацию из-за положительного допинг-теста. Соответствующее решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS).

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CAS направил решение суда от 15 июля 2021 года в адрес Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Спортивный арбитражный суд пересмотрел дело и принял решение увеличить срок дисквалификации Игоря Главана до 3 лет.

Кроме того, суд аннулировал результаты украинца, показанные им, начиная с 25 июля 2017 года.

Таким образом, Игорь Главан, который был утвержден в состав команды Украины для участия в Олимпийских играх-2020 в спортивной ходьбе на 50 километров, не сможет принять в них участие.

– бронзовый призер чемпионата мира-2013 на 50 километров. Он выигрывал Универсиаду-2015 в командных соревнованиях (20 километров). Также Главан дважды становился чемпионом Европы в команде (50 километров).

Главана заменит Валерий Литанюк. Он был утвержден Исполкомом ФЛАУ в резервный состав участников официальной делегации.

Кто пропустит Олимпийские игры из-за допинга