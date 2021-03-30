29 марта состоялся плей-офф онлайн Клубного чемпионата Европы (European Online Chess Club Cup 2021). Единственный представитель Украины – команда Greco-Notary – сыграла неудачно и вылетела из турнира.

Клубный чемпионат Европы 2021 года собрал очень сильный состав участников. И, как ни странно, карантинные ограничения на путешествия и проведение спортивных мероприятий этому определенным образом поспособствовали. Соревнования сейчас происходит в интернете, спонсоры клубов смогли сэкономить деньги (на проезд и проживание) и на "сэкономленное" пригласили ведущих игроков со всего мира, которые, находясь у себя дома – в Азии или Америке, теперь играют за европейские клубы.

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Удачный старт

Украинский Greco-Notary тоже собрал хороший состав с широкой национальной географией: Юрий Криворучко, Павел Эльянов, Юрий Кузубов, Владимир Баклан, Михаил Бродский и Алексей Малый – это Львов, Харьков, Одесса, Киев... Но даже команда на базе игроков сборной Украины, которая справедливо считается одной из сильнейших в мире, едва попала в топ-10 по рейтингу на чемпионате Европы. Этакий там в этом году высокий уровень!

Тем не менее Greco-Notary уверенно прошел отбор, заняв первое место в своей группе. Были надежды, что и в плей-офф наши проявят себя: чтобы выйти в финал, они должны были в группе из шести команд пробиться в первую тройку…

Провальный плей-офф

Но, к сожалению, Greco-Notary занял лишь 5 место. Причем оно совсем не соответствует продемонстрированному уровню игры. Украинцы выиграли лишь 1 матч, 1 завершили вничью и 3 проиграли. Но та ничья и одно из поражений случились в поединках, где наши явно "стояли на победу", которую потеряли допустив очень досадных ошибок. А если бы матчи завершились логическими выигрышами, Greco-Notary был бы в финале... Но не суждено.

Украинский клуб выбыл из чемпионата, и теперь штурм европейской вершины откладывается минимум на год (проведение очередного турнира и его формат снова будут зависеть от коронавируса и карантинных ограничений).