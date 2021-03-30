29 березня відбувся плей-оф онлайн Клубного чемпіонату Європи (European Online Chess Club Cup 2021). Єдиний представник України – команда Greco-Notary – зіграла невдало і вилетіла з турніру.

Клубний чемпіонат Європи 2021 року зібрав дуже сильний склад учасників. І, як не дивно, карантинні обмеження на подорожі та проведення спортивних заходів цьому певним чином посприяли. Змагання нині вібуваються в інтернеті, спонсори клубів змогли заощадити гроші (на проїзд та проживання) і на "зекономлене" запросили провідних гравців зі всього світу, які, перебуваючи у себе вдома – в Азії чи Америці, тепер грають за європейські клуби.

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Вдалий старт

Український Greco-Notary теж зібрав гарний склад з широкою національною географією: Юрій Криворучко, Павло Ельянов, Юрій Кузубов, Володимир Баклан, Михайло Бродський і Олексій Малий – це Львів, Харків, Одеса, Київ… Але навіть команда на базі гравців збірної України, яка справедливо вважається однією з найсильніших у світі, ледве потрапила в топ-10 за рейтингом на чемпіонаті Європи. Отакий там цьогоріч високий рівень!

Тим не менше, Greco-Notary впевнено пройшов відбір, посівши перше місце у своїй групі. Були надії, що і в плей-оф наші проявлять себе: аби вийти у фінал, вони мали у групі з шести команд пробитися у першу трійку…

Провальний плей-оф

Але, на жаль, Greco-Notary посів лише 5 місце. Причому воно зовсім не відповідає продемонстрованому рівню гри. Українці виграли лише 1 матч, 1 завершили внічию і 3 програли. Але ота нічия і одна із поразок трапилися в поєдинках, де наші явно "стояли на перемогу", яку втратили припустившись дуже прикрих помилок. А якби матчі звершилися логічними виграшами, Greco-Notary був би у фіналі... Та не судилося.

Український клуб вибув з чемпіонату, і тепер штурм європейської вершини відкладується мінімум на рік (проведення чергового турніру і його формат знову залежатимуть від коронавірусу та карантинних обмежень).