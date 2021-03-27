27 марта начинается онлайн Клубный чемпионат Европы-2021 (European Online Chess Club Cup 2021). Среди участников – две украинские команды – Greco-Notary и GreenChess.

Клубный чемпионат Европы по шахматам справедливо называют "Лигой чемпионов", потому что в нем традиционно играют сильнейшие команды мира. Не повлиял на ЧЕ-2021 даже новый "карантинный" формат – нынешние соревнования впервые пройдут онлайн. Среди участников, как обычно, – звездные команды и титулованные игроки.

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Украину будут представлять на Клубном чемпионате Европы-2021 две команды – Greco-Notary и GreenChess. Причем первая из них имеет высокий 8-й рейтинг на турнире, поэтому возглавляет восьмую отборочную группу Н.

Что дальше?

В целом в соревновании участвует 91 клуб, которые "растасованы" на 10 отборочных групп. В каждой состоятся круговые турниры, и по две сильнейшие команды выйдут в финал.

Шансы украинских клубов

Greco-Notary – рейтинг-фаворит своей группы Н. Но легкого отбора украинцам ждать не стоит. Среди соперников – очень сильные клубы, в частности, немецкий SV 1930 Hockenheim и азербайджанский Vugar Gashimov.

Еще сложнее испытание ждет GreenChess. Украинская команда имеет 54-й стартовый рейтинг на турнире и 6-й в своей группе А. Рейтинг-фаворит здесь – OSG Baden Baden. Для сравнения: лидер немецкого клуба – претендент на мировую шахматную корону француз Максим Вашье-Лаграв имеет личный рейтинг 2 758, в то время как у первого номера GreenChess Сергея Завгороднего – 2 418. Но украинцы, тем не менее, точно не сдадутся без боя. В их составе – опытные бойцы и известные тренеры, которые стремятся показать своим подопечным наилучший пример.

Перспективы Greco-Notary

Но главная ставка Украины, конечно, на Greco-Notary. Команда состоит не просто из известных гроссмейстеров с высоким рейтингом, но и имеет сбалансированный и опытный состав:

1-3 доски – игроки сборной Украины Юрий Криворучко, Павел Эльянов и Юрий Кузубов, которые не раз играли бок о бок;

– игроки сборной Украины Юрий Криворучко, Павел Эльянов и Юрий Кузубов, которые не раз играли бок о бок; 4-5 доски – Владимир Баклан и Михаил Бродский – тренеры национальных сборных Украины (среди мужчин и женщин соответственно), а также сильные игроки-практики;

– Владимир Баклан и Михаил Бродский – тренеры национальных сборных Украины (среди мужчин и женщин соответственно), а также сильные игроки-практики; 6 доска – Алексей Малый, капитан команды и один из лучших шахматистов Украины по молниеносной игре. А также – известный украинский юрист.

Именно благодаря Алексею Малому и президенту Федерации шахмат Киева Павлу Куфтыреву, который тоже является известным адвокатом и юристом, родилась "юридическая" шахматная команда Greco-Notary.

Когда и где соревнования?