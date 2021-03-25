Лауреаты конкурса "Шахматный Гетьман", который ежегодно устраивает сообщество "Украинские шахматы", определяются путем персонального голосования.

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В нем принимают участие только украинские гроссмейстеры. Каждый называет пятерку лучших в мужских и женских шахматах. За первое место номинант получает 10 баллов, за второе – 7, за третье – 5, за четвертое – 3, за пятое – 1.

В конкурсе "Шахматный Гетьман" – 2020 Антон Коробов набрал 297 баллов (27 опрошенных гроссмейстеров поставили его на первое место, 3 – на второе, 1 – на третье и 1 – на пятое), Букса набрала 221 балл (18 – первых мест 3 – вторых, 4 – третьих).

Всего в опросе 2020 приняли участие 68 гроссмейстеров.

Коробов и Букса стали лауреатами конкурса "Шахматный Гетьман", в первую очередь, благодаря своим победам на чемпионате Украины-2020, а также они удачно сыграли на нескольких престижных онлайн-турнирах.

В прошлом году из-за карантина в Украине и мире прошло гораздо меньше шахматных соревнований, чем обычно. Поэтому многие участники голосования воздержались, а итоги обнародованы с некоторой задержкой.

"ШАХМАТНЫЙ ГЕТЬМАН" – 2020: первые пятерки

Мужчины (32 номинанта)

Антон Коробов (Харьков, 2683) – 297

Кирилл Шевченко (Киев, 2599) – 153

Юрий Кузубов (Краматорск, 2642) – 93

Юрий Криворучко (Львов, 2699) – 62

Василий Иванчук (Львов, 2678) – 43

Женщины (16 номинантов)

Наталья Букса (Львов, 2419) – 221

Юлия Осьмак (Киев, 2428) – 96

Мария Музычук (Львов, 2544) – 92

Анна Музычук (Львов, 2535) – 88

Анна Ушенина (Харьков, 2416) – 72

Конкурс "Шахматный Гетьман" состоялся уже 16-й раз. У мужчин восемь раз лауреатом становился Василий Иванчук, теперь трижды – Антон Коробов, дважды – Павел Эльянов (Харьков), Руслан Пономарев (Киев) и одна победа у Евгения Штембуляка.

У женщин шесть побед на счету Екатерины Лагно (сейчас представляет Россию), три – у Анны Музычук, по две – у Марии Музычук (Львов), Натальи Жуковой (Одесса), Анны Ушениной (Харьков) и в этом году впервые победила Наталья Букса.