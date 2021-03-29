28 марта финишировал отборочный турнир онлайн Клубного чемпионата Европы-2021 (European Online Chess Club Cup 2021). Две украинские команды-Greco-Notary и GreenChess – боролись за путевки в плей-офф, но дальше прошла лишь одна.

В клубном чемпионате Европы, который называют шахматной "Лигой чемпионов", традиционно играют сильнейшие команды континента – в этом году их 90! Карантин практически не повлиял на уровень турнира – как и в предыдущее годы, здесь играет много ярких звезд. Только сейчас – в режиме онлайн на платформе Tornelo.

Знай наших! Украинские шахматисты покорили Мировую лигу и университет США

Greco-Notary идут дальше

Честь украинского клуба Greco-Notary защищают игроки национальной сборной и известные профессионалы онлайн быстрой игры. И наши шахматисты оправдали ожидания: Greco-Notary уверенно заняли 1 место в своей отборочной группе Н и вышли в плей-офф.

Клубный чемпионат Европы

(European Online Chess Club Cup 2021)

27-31 марта, 90 клубов, три этапа

1 этап – отборочный этап:

результаты Greco-Notary в группе Н

1 тур. Greco-Notary – Канаккале ТСК (Турция) – 4: 0

2 тур. Greco-Notary – SV 1930 Hockenheim (Германия) – 2,5:1,5

3 тур. Vugar Gashimov (Азербайджан) – Greco-Notary – 1:3

4 тур. Greco – Notary – KSK Rochade Eupen (Бельгия) - 3,5:0,5

5 тур. SK Doppelbauer Kiel (Германия) – Greco-Notary – 1,5:2,5

6 тур. Greco-Notary – Bronshoj Skakforening (Дания) – 4:0

7 тур. Echiquier de Franconville (Франция) – Greco-Notary – 2:2

8 тур. Greco-Notary – SK Prakovce (Словакия) – 3:1

9 тур. Snieres le Grand Echiquier B (Франция) – Greco-Notary – 1:3

Пока "зеленые"

Выступала в Клубном чемпионате Европы еще одна украинская команда – Green Chess. Наша молодая команда имела 6-й рейтинг в отборочной группе А (всего – 54-й на турнире) и в итоге заняла 6 место. Ребята отработали на "свое" место, получили хороший опыт – ждем следующие их старты.

Что дальше?

Greco-Notary пробился в плей-офф, где 18 команд поделенные на "три группы по шесть" разыграют 9 путевок в финал. Соперники украинской команды, как и общие расклады, пока не обнародованы, потому что еще продолжается античитерская проверка.

Это интересно! Антон Коробов и Наталья Букса – лучшие шахматисты Украины 2020 года