Одним из немногих "достижений" худшего года в истории по версии журнала Time стал огромный спрос на все виртуальное, в том числе на виртуальный автоспорт. Если до 2020 года, мало кто воспринимал сим-рейсинг как нечто, имеющее потенциал, то в начале пандемии это стало единственным вариантом соревноваться для гонщиков со всего мира.

После того, как к цифровым гонкам присоединились такие молодые таланты автоспорта как Шарль Леклер, Джордж Расселл, Ландо Норрис и Макс Ферстаппен, а также опытные пилоты как Фернандо Алонсо, Хуан Пабло Монтойя, Дженсон Баттон и даже 73-летний Эмерсон Фиттипальди, уже никто не заявлял о бесперспективности и ничтожности виртуальных гонок и чемпионатов.

В мае 2020 года Автомобильная федерация Украины решила не оставаться в стороне мирового тренда и создала Комиссию цифрового автоспорта, которая в свою очередь запустила первый Чемпионат Украины по цифровым кольцевым гонкам "Украинский осенний Евротур GT4". Несмотря на новизну такого вида гонок в Украине, организаторы получили в два раза больше заявок на получение э-лицензии, чем прогнозировалось.

Формат гоночного уикенда был организован следующим образом: после тренировок объявлялась предквалификация, на которой почти 100 гонщиков пытались показать лучшее время на треке, который был избран на этот этап. По результатам предквалификации 23-х самых быстрых гонщиков отбирают в первый сплит, а 23-х последующих – во второй сплит. Впоследствии каждый из сплитов имеет собственную квалификацию и гонку, однако очки зачисляются только за участие в первом сплите. Каждый пилот при регистрации должен указать один из трех автомобилей, который будет использоваться весь чемпионат: Lotus GT4, Porsche Cayman GT4 или Maserati MC GT4. Однако из-за отсутствия выбора шин для Lotus в симуляторе Assetto Corsa, в котором проходил чемпионат, и недостаточной мощности на прямых, участники выбирали между Maserati и Porsche, с преобладанием у последнего.

Первым "экспериментальным" этапом стала гонка на автодроме "Монца", которая отличилась большим количеством столкновений и плотной борьбой на всех уровнях в пелетоне. Эти внезачетные гонки выиграл Константин Романенко, который несмотря на отличное начало, впоследствии выпал из борьбы за чемпионство.

Сделав выводы и работу над ошибками, участники и организаторы перешли к первому зачетному этапу, который состоялся на трассе "Спа-Франкоршам". Во время этой гонки уже стало понятно, кто из пилотов является претендентом на титул. Первым финишную прямую пересек Артем Хорольский, который через 4 этапа получит титул чемпиона, а его ближайший соперник, который по результатам чемпионата получил всего на 1 очко меньше – Доминик Хорошавин, на гонке в Спа финишировал лишь 4-м. Именно этот неутешительный результат позже назовут причиной поражения Доминика в личном зачете. Вторым в гонке клетчатый флаг увидел Никита Шапошник, для которого это станет лучшей финишной позицией в сезоне, а третьим финишировал Максимилиан Юнгер, который из-за проблем с симулятором и собственной занятости, принял участие лишь в двух гонках.

В течение следующих четырех этапов Артем Хорольский и Доминик Хорошавин постоянно финишировали первым или вторым: на трассах "Каталунья", "Автодром Энцо и Дино Феррари" в Имоле и "Ред Булл Ринг" победил Хорошавин, Хорольский, в свою очередь, получал "серебро", а в гонке на Нюрбургринге все было наоборот. Поэтому основная борьба была за последние ступеньку подиума: на "Каталунья" это удалось Александру Бородаю, на Нюрбургринге – Андрею Терещенко, что стало единственным случаем за весь сезон, когда автомобиль Мазерати попадал в топ-3, на "Ред Булл Ринге" – Ярославу Дмитриеву , который по результатам чемпионата разделил с Антоном Васильевым звание "best of the rest", а на Имоле – Никите Шапошнику, который, впрочем, и получил статус "бронзового призера" чемпионата.

По окончанию чемпионата, можно сделать однозначный вывод, что украинский сим-рейсинг, несмотря на первые шаги в развитии виртуальной инфраструктуры и организации чемпионатов, имеет хороший шанс быть на уровне с мировым цифровым автоспортом. Для украинских пилотов – это возможность продемонстрировать свои умения в виртуальных чемпионатах, не требующих значительной финансовой поддержки, перед тем как участвовать в реальных гонках.

Автор: Валентин Нефедов