Украинский Неймар: во Франции увлеклись футболистом сборной Украины

Украинский футболист Михаил Мудрик стал героем французской прессы. 20-летний хавбек донецкого Шахтера и сборной Украины попал в статью авторитетного издания Foot Mercato.

Журналисты посвятили нашему соотечественнику большую полосу своего интернет-ресурса, сравнив украинца с бразильским форвардом ПСЖ Неймаром.

К слову Шахтер отказался отпустить таланта Мудрика в АПЛ: за футболиста предлагали солидную сумму

Часть из французской статьи:

"В прошлом сезоне Михаил был арендован Десной на несколько месяцев, но затем вернулся в Шахтер, где зарекомендовал себя важным элементом команды Роберто Де Дзерби.

Несравненный нападающий, блондин, очень техничный, отличный дриблер, Михаил Мудрик достиг самых высоких успехов в свои 20 лет.

Переломный момент наступил 3 ноября на стадионе "Сантьяго Бернабеу" против Реала. В матче, в котором испанцы выиграли со счетом 2:1, он привлек внимание всех участников встречи.

Этот матч с Реалом стал отличным испытанием для Михаила, потому что позволил ему в полной мере проявить свое мастерство против грозного соперника. Публика на "Сантьяго Бернабеу" также оценила игру украинца, устроив ему овации.

Будущее выглядит очень перспективным для Мудрика, который культивирует сходство с Неймаром. От игрового профиля, который похож на профиль бразильца и татуировок, до всегда аккуратной прически и христианской религии, эти двое мужчин имеют разные общие черты. Но главное – это дриблинг и провокация на поле.

В ответ на это Мудрик признавался, что он скорее фанат Криштиану Роналду, но очень ценит такое сравнение с одним из лучших игроков мира".



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Мудрик дебютирует за сборную Украины