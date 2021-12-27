Журналисты посвятили нашему соотечественнику большую полосу своего интернет-ресурса, сравнив украинца с бразильским форвардом ПСЖ Неймаром.
К слову Шахтер отказался отпустить таланта Мудрика в АПЛ: за футболиста предлагали солидную сумму
Часть из французской статьи:
"В прошлом сезоне Михаил был арендован Десной на несколько месяцев, но затем вернулся в Шахтер, где зарекомендовал себя важным элементом команды Роберто Де Дзерби.
Несравненный нападающий, блондин, очень техничный, отличный дриблер, Михаил Мудрик достиг самых высоких успехов в свои 20 лет.
Переломный момент наступил 3 ноября на стадионе "Сантьяго Бернабеу" против Реала. В матче, в котором испанцы выиграли со счетом 2:1, он привлек внимание всех участников встречи.
Этот матч с Реалом стал отличным испытанием для Михаила, потому что позволил ему в полной мере проявить свое мастерство против грозного соперника. Публика на "Сантьяго Бернабеу" также оценила игру украинца, устроив ему овации.
Будущее выглядит очень перспективным для Мудрика, который культивирует сходство с Неймаром. От игрового профиля, который похож на профиль бразильца и татуировок, до всегда аккуратной прически и христианской религии, эти двое мужчин имеют разные общие черты. Но главное – это дриблинг и провокация на поле.
В ответ на это Мудрик признавался, что он скорее фанат Криштиану Роналду, но очень ценит такое сравнение с одним из лучших игроков мира".
Скриншот
Мудрик дебютирует за сборную Украины
- Еще раньше Петраков подтвердил информацию о вызове футболиста Шахтера.
- По слухам в СМИ, в заявке сборной следует ожидать еще одного дебютанта – игрока Днепра-1 Алексея Гуцуляка.
- В сезоне-2021/2022 Мудрик отыграл за "горняков" 19 поединков, в которых забил 2 гола и отдал аж 9 ассистов. После замены в матче Лиги чемпионов против Реала заслужил овации фанатов "Королевского клуба".