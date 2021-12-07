Заслужил вызов

Александр Петраков не смог обойти стороной игру талантливого хавбека "горняков". Михаил Мудрик уже попал в расширенный список и имеет прекрасную возможность полететь со сборной Украины на важный матч против Шотландии.

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Наставник рассказал, что уже имел разговор с футболистом. Петраков сказал Мудрику, в чем ему нужно прибавить на футбольном поле.

Он в расширенном списке сборной, там 36 человек. Нам нужно готовить визы заранее в Шотландию. Посмотрим, что Михаил покажет, еще есть время. Мы с ним хорошо поговорили,

– сказал тренер "сине-желтых".

Напомним, что 24-го марта Украина сыграет на выезде против Шотландии в плей-офф отбора Чемпионата мира-2022. Если сборной удастся одержать победу, то подопечные Петракова сыграют против победителя матча Уэльс – Австрия. Игра состоится 29-го марта.

Что известно о Мудрике