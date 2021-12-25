Эту информацию сообщил агент 20-летнего игрока Алексей Алехин. Руководство украинского клуба ответило отказом, однако не исключено, что представитель АПЛ увеличит предложение.

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"Да, действительно, Брентфорд заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 тысяч фунтов в неделю. Зарплата может быть увеличена в случае успешного выступления и индивидуальных достижений игрока. Брентфорд сделал предложение Шахтеру в размере 12 миллионов евро", – сообщил Алехин.

Новичок элитного дивизиона Англии также предлагал бонусы, но теперь, вероятно, просто прибавит в сумму еще несколько миллионов.

Обратите внимание! Брентфорд после 16 матчей находится на 12-й позиции в турнирной таблице АПЛ.

Мудрик дебютирует за сборную Украины