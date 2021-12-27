Журналісти присвятили нашому співвітчизнику велику смугу свого інтернет-ресурсу, порівнявши українця з бразильським форвардом ПСЖ Неймаром.

До слова Шахтар відмовився відпустити таланта Мудрика в АПЛ: за футболіста пропонували солідну суму

Частинка з французької статті:

"Минулого сезону Михайло був орендований Десною на кілька місяців, але потім повернувся до Шахтаря, де зарекомендував себе важливим елементом команди Роберто Де Дзербі.

Незрівнянний нападник, блондин, дуже технічний, відмінний дріблер, Михайло Мудрик досяг найвищих успіхів у свої 20 років.

Переломний момент настав 3 листопада на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" проти Реала. У матчі, в якому іспанці виграли з рахунком 2:1, він привернув увагу всіх учасників зустрічі.

Цей матч із Реалом став відмінним випробуванням для Михайла, бо дозволив йому повною мірою виявити свою майстерність проти грізного суперника. Публіка на "Сантьяго Бернабеу" також оцінила гру українця, влаштувавши йому овації.

Майбутнє виглядає дуже перспективним для Мудрика, який культивує схожість із Неймаром. Від ігрового профілю, який схожий на профіль бразильця та татуювань, до завжди акуратної зачіски та християнської релігії, ці двоє чоловіків мають різні спільні риси. Але головне – це дриблінг та провокація на полі.

У відповідь на це Мудрик зізнавався, що він скоріше фанат Кріштіану Роналду, але дуже цінує таке порівняння з одним з кращих гравців світу".



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Мудрик дебютує за збірну України